Цей раціон не схожий на звичайні дієти. Кетогенне харчування допоможе позбавитися зайвої ваги швидко і без почуття голоду.

Про те, як позбавитися зайвої ваги за допомогою дієти, розповідає Active 24.

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Дієта підходить для жінок і чоловіків / Фото zen.yandex

Кето дієта допомагає схуднути без відчуття голоду. Це дієта з обмеженою кількістю вуглеводів.

Кетогенне харчування – це раціон з великою кількістю білка й жирів. При такому харчуванні потрібно обмежити вуглеводи.

Переваги кето дієти:

ви будете їсти чимало улюблених страв , тому психологічно її просто переносити,

відчуття голоду тут майже немає – адже білки й жири чудово насичують,

після кето дієти ви не набираєте кілограми знову , коли повертаєтеся до звичного харчування,

за допомогою кето дієти можна схуднути швидко – тому її часто використовують знаменитості ,

таке харчування допомагає знизити рівень інсуліну, що корисно для профілактики діабету.

Недоліком кето дієти є те, що регулярне жирне харчування підвищує рівень холестерину. Тому її не можна дотримуватися постійно.

Цей тип харчування може спричинити розлади травлення, а також викликати слабкість, відсутність сил, неприємний запах з рота.

Тому бажано застосовувати дієту тільки після консультації з лікарем.

Чому кето дієта ефективна?



Зайва вага не повертається назад / Фото Letbefit

При звичайному режимі харчування наш організм одержує енергію з вуглеводів – глюкози. Якщо ж глюкози не вистачає, починається процес розщеплення жирів.

Жири в організмі називають кетоновими тілами – звідси найменування дієти.

На кетогенному харчуванні кількість глюкози в крові знижена – адже ви не вживаєте вуглеводи в достатній кількості. Тому в хід ідуть жирові резерви. Тіло й мозок харчуються ними – і ви худнете.

На кето дієті ви не обмежуєте себе в калоріях. І згодом, коли повернетеся до звичного раціону, організм не набере втрачені кілограми знову – адже кількість калорій не стане знову більшою.

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Що можна їсти на кето дієті?

Сьогодні існує чимало різних раціонів для тих, хто хоче схуднути на кето дієті.



Розмаїття продуктів досить велике / Фото www.menslife.com

Перелік продуктів для дієти

М'ясо

Віддавайте перевагу жирному м'ясу. Сміливо їжте свинину, баранину, сало й будь-які інші м'ясопродукти. Однак краще уникати ковбаси, сосисок, солінь і копченостей.

Риба

Жирні сорти риби ідеально підходять для тих, хто дотримується кетогенної дієти. Загалом, можна вживати будь-які види риби та морепродуктів.

Небажано їсти магазинні варіанти копченої та соленої риби.

Молочні продукти

Сміливо їжте сир, сметану, кефір, натуральні йогурти. Чим жирніші молокопродукти – тим краще.



Краще готувати їжу власноруч / Фото www.menslife.com

Овочі

Обирайте ті, що ростуть над землею. Це огірки, спаржа, капуста, броколі тощо.

На кето дієті не можна їсти буряк, картоплю, цибулю, моркву – усе, що багате на цукор та клітковину.

Яйця

Ще один з "китів", на яких тримається дієта. Готуйте їх на свій смак: можна смажити, варити, фарширувати, робити омлети.

Додатки до їжі

Можна і потрібно вживати різні горіхи, олії, масло. Серед рослинних олій краще обирати кокосову чи оливкову.

Головне в дієті: не переїдати та не зловживати окремими продуктами. Їжте усього потроху та прислухайтеся до потреб організму.

Не забувайте, що потрібно увесь час пити чисту воду. Про магазинні напої. навіть дієтичні, краще забути.