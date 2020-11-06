Кето дієта: як схуднути за допомогою жирної їжі
Цей раціон не схожий на звичайні дієти. Кетогенне харчування допоможе позбавитися зайвої ваги швидко і без почуття голоду.
Про те, як позбавитися зайвої ваги за допомогою дієти, розповідає Active 24.
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Дієта підходить для жінок і чоловіків / Фото zen.yandex
Кето дієта допомагає схуднути без відчуття голоду. Це дієта з обмеженою кількістю вуглеводів.
Переваги кето дієти:
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ви будете їсти чимало улюблених страв, тому психологічно її просто переносити,
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відчуття голоду тут майже немає – адже білки й жири чудово насичують,
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після кето дієти ви не набираєте кілограми знову, коли повертаєтеся до звичного харчування,
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за допомогою кето дієти можна схуднути швидко – тому її часто використовують знаменитості,
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таке харчування допомагає знизити рівень інсуліну, що корисно для профілактики діабету.
Недоліком кето дієти є те, що регулярне жирне харчування підвищує рівень холестерину. Тому її не можна дотримуватися постійно.
Цей тип харчування може спричинити розлади травлення, а також викликати слабкість, відсутність сил, неприємний запах з рота.
Чому кето дієта ефективна?
Зайва вага не повертається назад / Фото Letbefit
При звичайному режимі харчування наш організм одержує енергію з вуглеводів – глюкози. Якщо ж глюкози не вистачає, починається процес розщеплення жирів.
Жири в організмі називають кетоновими тілами – звідси найменування дієти.
На кетогенному харчуванні кількість глюкози в крові знижена – адже ви не вживаєте вуглеводи в достатній кількості. Тому в хід ідуть жирові резерви. Тіло й мозок харчуються ними – і ви худнете.
На кето дієті ви не обмежуєте себе в калоріях. І згодом, коли повернетеся до звичного раціону, організм не набере втрачені кілограми знову – адже кількість калорій не стане знову більшою.
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Що можна їсти на кето дієті?
Сьогодні існує чимало різних раціонів для тих, хто хоче схуднути на кето дієті.
Розмаїття продуктів досить велике / Фото www.menslife.com
Перелік продуктів для дієти
М'ясо
Віддавайте перевагу жирному м'ясу. Сміливо їжте свинину, баранину, сало й будь-які інші м'ясопродукти. Однак краще уникати ковбаси, сосисок, солінь і копченостей.
Риба
Жирні сорти риби ідеально підходять для тих, хто дотримується кетогенної дієти. Загалом, можна вживати будь-які види риби та морепродуктів.
Небажано їсти магазинні варіанти копченої та соленої риби.
Молочні продукти
Сміливо їжте сир, сметану, кефір, натуральні йогурти. Чим жирніші молокопродукти – тим краще.
Краще готувати їжу власноруч / Фото www.menslife.com
Овочі
Обирайте ті, що ростуть над землею. Це огірки, спаржа, капуста, броколі тощо.
На кето дієті не можна їсти буряк, картоплю, цибулю, моркву – усе, що багате на цукор та клітковину.
Яйця
Ще один з "китів", на яких тримається дієта. Готуйте їх на свій смак: можна смажити, варити, фарширувати, робити омлети.
Додатки до їжі
Можна і потрібно вживати різні горіхи, олії, масло. Серед рослинних олій краще обирати кокосову чи оливкову.
Не забувайте, що потрібно увесь час пити чисту воду. Про магазинні напої. навіть дієтичні, краще забути.
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