Модний вакуум: як тренуватися 5 хвилин на день для ідеальної фігури
Якщо ви раніше не чули про цей модний тренд – неодмінно спробуйте. Про переваги вакууму й основні правила занять читайте у нашому матеріалі.
Про тренування, що увійшли в моду зовсім нещодавно, розповідає Active 24.
За темою: Як позбутися жиру на животі: поради фахівців
Вправи допомагають зробити талію тоншою / Фото Fitseven
На перший погляд, вакуум може вас злякати. Відео, де люди сильно втягують живіт, здаються незрозумілими й не дуже приємними.
Однак потрібно тільки спробувати – й вам неодмінно сподобається.
Вакуум не схожий на звичайні тренування. Під час занять вакуумом ви не будете перенапружуватися, пітніти й посилено рухатися.
Потрібно навчитися правильно дихати / Фото Wday
Техніка дихання при вакуумі
-
Потрібно прийняти розслаблену, але не безвільну позу, вирівняти спину.
-
Зробіть глибокий вдих і видих.
-
Зробіть повторний глибокий вдих, далі видих. Не поспішайте вдихати знову.
-
Без повітря в легенях втягніть живіт якомога сильніше.
-
Перебувайте у такому стані близько 5 секунд (або стільки, скільки комфортно).
-
Відпустіть живіт, вдихніть знову.
-
Повторюйте необхідну кількість разів.
Більшість комплексів разом з вакуумом пропонують вам розтягуватися. Вправи є статичними, повільними та схожі на йогу й пілатес одночасно.
Вакуум допомагає укріпити внутрішні м'язи живота. Ви навчитеся відчувати свій живіт і тримати м'язи в тонусі.
У тих, хто тренується, складається враження, що вакуум ніби допомагає "стиснути" шлунок – тому при регулярних навантаженнях ви почнете їсти менше.
Цікаво: Сині тарілки, перекуси та солодке: нутриціолог розвінчала 6 міфів про схуднення
Вакуум виконують кілька хвилин на день / Фото Fitseven
Важливо
Вакуум потрібно робити тільки вранці, натщесерце. Якщо у вашому шлунку буде їжа, можливі побічні ефекти у вигляді нудоти й поганого самопочуття.
Існує система тренувань під назвою "бодіфлекс". Вона включає вакуум і вправи на розтяжку. Тренування у ній недовгі – від 7 до 15 хвилин.
Поділитися новиною