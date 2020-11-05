Якщо ви раніше не чули про цей модний тренд – неодмінно спробуйте. Про переваги вакууму й основні правила занять читайте у нашому матеріалі.

Про тренування, що увійшли в моду зовсім нещодавно, розповідає Active 24.

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Вправи допомагають зробити талію тоншою / Фото Fitseven

На перший погляд, вакуум може вас злякати. Відео, де люди сильно втягують живіт, здаються незрозумілими й не дуже приємними.

Однак потрібно тільки спробувати – й вам неодмінно сподобається.

Вакуум не схожий на звичайні тренування. Під час занять вакуумом ви не будете перенапружуватися, пітніти й посилено рухатися.



Потрібно навчитися правильно дихати / Фото Wday

Техніка дихання при вакуумі

Потрібно прийняти розслаблену, але не безвільну позу, вирівняти спину. Зробіть глибокий вдих і видих. Зробіть повторний глибокий вдих, далі видих. Не поспішайте вдихати знову. Без повітря в легенях втягніть живіт якомога сильніше. Перебувайте у такому стані близько 5 секунд (або стільки, скільки комфортно). Відпустіть живіт, вдихніть знову. Повторюйте необхідну кількість разів.

Більшість комплексів разом з вакуумом пропонують вам розтягуватися. Вправи є статичними, повільними та схожі на йогу й пілатес одночасно.

Вакуум допомагає укріпити внутрішні м'язи живота. Ви навчитеся відчувати свій живіт і тримати м'язи в тонусі.

У тих, хто тренується, складається враження, що вакуум ніби допомагає "стиснути" шлунок – тому при регулярних навантаженнях ви почнете їсти менше.

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Вакуум виконують кілька хвилин на день / Фото Fitseven

Важливо

Вакуум потрібно робити тільки вранці, натщесерце. Якщо у вашому шлунку буде їжа, можливі побічні ефекти у вигляді нудоти й поганого самопочуття.

Існує система тренувань під назвою "бодіфлекс". Вона включає вакуум і вправи на розтяжку. Тренування у ній недовгі – від 7 до 15 хвилин.

Техніка дихання при вакуумі

Вправи з вакуумом