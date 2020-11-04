Їсти з маленького посуду, з тарілок синього кольору, не вживати їжу після 18:00, відмовитися від перекусів – це міфи, які не мають відношення до схуднення.

Чому ці обмеження не можуть позбавити від зайвої ваги, пояснила нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.

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Іноді поради, як допомогти собі схуднути і не зірватися – така дурниця, – зазначила Клебан.

Вона привела 5 пунктів, які не допоможуть схуднути, не дивлячись на розкрученість.

Повісити фото стрункої дівчини на холодильник. За словами Клебан, такий прийом знищить самооцінку людини, що мріє схуднути. Їсти з маленького посуду. Нутриціолог впевнена: посуд значення не має, адже можна харчуватися маленькими порціями, але при цьому вживати більше калорій, і продовжувати набирати вагу. Їсти з тарілок синього кольору, в окулярах з блакитними лінзами.

Тарілки синього кольору не допоможуть схуднути​ / Фото ozali

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Не їсти після 18:00 – ще один міф. Клебан пояснила, що останній прийом їжі повинен бути не раніше, ніж за 2-3 години до сну. Якщо повечеряти раніше, то до ночі знову захочеться їсти. При цьому на голодний шлунок сон буде тривожним. Також підвищується ризик нічних перекусів.

Тому сміливо вечеряйте. Головне – вибирайте правильні продукти. Уникайте жирного м'яса, смаженої і важкої їжі. А ось нежирна риба і птиця з овочами – відмінна вечеря, – роз'яснила нутриціолог.