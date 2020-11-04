Сині тарілки, перекуси та солодке: нутриціолог розвінчала 6 міфів про схуднення
Їсти з маленького посуду, з тарілок синього кольору, не вживати їжу після 18:00, відмовитися від перекусів – це міфи, які не мають відношення до схуднення.
Чому ці обмеження не можуть позбавити від зайвої ваги, пояснила нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.
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Іноді поради, як допомогти собі схуднути і не зірватися – така дурниця, – зазначила Клебан.
Вона привела 5 пунктів, які не допоможуть схуднути, не дивлячись на розкрученість.
- Повісити фото стрункої дівчини на холодильник. За словами Клебан, такий прийом знищить самооцінку людини, що мріє схуднути.
- Їсти з маленького посуду. Нутриціолог впевнена: посуд значення не має, адже можна харчуватися маленькими порціями, але при цьому вживати більше калорій, і продовжувати набирати вагу.
- Їсти з тарілок синього кольору, в окулярах з блакитними лінзами.
Тарілки синього кольору не допоможуть схуднути / Фото ozali
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- Не їсти після 18:00 – ще один міф. Клебан пояснила, що останній прийом їжі повинен бути не раніше, ніж за 2-3 години до сну. Якщо повечеряти раніше, то до ночі знову захочеться їсти. При цьому на голодний шлунок сон буде тривожним. Також підвищується ризик нічних перекусів.
Тому сміливо вечеряйте. Головне – вибирайте правильні продукти. Уникайте жирного м'яса, смаженої і важкої їжі. А ось нежирна риба і птиця з овочами – відмінна вечеря, – роз'яснила нутриціолог.
- Відмова від перекусів також не приведе до схуднення, адже голодування – стрес для організму. Легкі перекуски навіть корисні для людини. Важливо вживати правильні продукти і в помірній кількості. Наприклад, горіхи, сухофрукти, натуральний йогурт, свіжі фрукти і овочі добре насичують організм і наповнюють його енергією.
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- Повна відмова від солодкого заради схуднення – теж міф. Звичайно, ці продукти не несуть користі для фігури, але підвищують настрій і заспокоюють нервову систему. Крім того, за жорсткими обмеженнями завжди слідують зриви. Тому іноді дозволяйте собі смачні здорові солодощі. Наприклад, пастилу або фруктові чіпси.
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