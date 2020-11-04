Есть из маленькой посуды, из тарелок синего цвета, не употреблять пищу после 18:00, отказаться от перекусов – это мифы, которые не имеют отношения к похудению.

Почему эти ограничения не могут избавить от лишнего веса, пояснила нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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Иногда советы, как помочь себе похудеть и не сорваться – такая ерунда, – отметила Клебан.

Она привела 5 пунктов, которые не помогут похудеть, несмотря на раскрученность.

Повесить фото стройной девушки на холодильник. По словам Клебан, такой прием уничтожит самооценку человека, мечтающего похудеть. Есть из маленькой посуды. Нутрициолог уверена: посуда значения не имеет, ведь можно питаться маленькими порциями, но при этом употреблять больше калорий, и продолжать набирать вес. Есть из тарелок синего цвета, в очках с голубыми линзами.

Тарелки синего цвета не помогут похудеть / Фото ozali

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Не есть после 18:00 – еще один миф. Клебан пояснила, что последний прием пищи должен быть не раньше, чем за 2–3 часа до сна. Если поужинать раньше, то к ночи снова захочется есть. При этом на голодный желудок сон будет тревожным. Также повышается риск ночных перекусов.

Поэтому смело ужинайте. Главное – выбирайте правильные продукты. Избегайте жирного мяса, жареной и тяжелой пищи. А вот нежирная рыба и птица с овощами – отличный ужин, – разъяснила нутрициолог.