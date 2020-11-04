Синие тарелки, перекусы и сладкое: нутрициолог развенчала 6 мифов о похудении
Есть из маленькой посуды, из тарелок синего цвета, не употреблять пищу после 18:00, отказаться от перекусов – это мифы, которые не имеют отношения к похудению.
Почему эти ограничения не могут избавить от лишнего веса, пояснила нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.
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Иногда советы, как помочь себе похудеть и не сорваться – такая ерунда, – отметила Клебан.
Она привела 5 пунктов, которые не помогут похудеть, несмотря на раскрученность.
- Повесить фото стройной девушки на холодильник. По словам Клебан, такой прием уничтожит самооценку человека, мечтающего похудеть.
- Есть из маленькой посуды. Нутрициолог уверена: посуда значения не имеет, ведь можно питаться маленькими порциями, но при этом употреблять больше калорий, и продолжать набирать вес.
- Есть из тарелок синего цвета, в очках с голубыми линзами.
Тарелки синего цвета не помогут похудеть / Фото ozali
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- Не есть после 18:00 – еще один миф. Клебан пояснила, что последний прием пищи должен быть не раньше, чем за 2–3 часа до сна. Если поужинать раньше, то к ночи снова захочется есть. При этом на голодный желудок сон будет тревожным. Также повышается риск ночных перекусов.
Поэтому смело ужинайте. Главное – выбирайте правильные продукты. Избегайте жирного мяса, жареной и тяжелой пищи. А вот нежирная рыба и птица с овощами – отличный ужин, – разъяснила нутрициолог.
- Отказ от перекусов также не приведет к похудению, ведь голодание – стресс для организма. Легкие перекусы даже полезны для человека. Важно употреблять правильные продукты и в умеренном количестве. Например, орехи, сухофрукты, натуральный йогурт, свежие фрукты и овощи хорошо насыщают организм и наполняют его энергией.
- Полный отказ от сладкого для похудения – тоже миф. Конечно, эти продукты не несут пользы для фигуры, но повышают настроение и успокаивают нервную систему. Кроме того, за жесткими ограничениями всегда следуют срывы. Поэтому иногда позволяйте себе вкусные здоровые сладости. Например, пастилу или фруктовые чипсы.
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