Если вы раньше не слышали об этом модном тренде – непременно попробуйте. О преимуществах вакуума и основных правилах занятий читайте в нашем материале.

О тренировках, вошедших в моду совсем недавно, рассказывает Active 24 .

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Упражнения помогают сделать талию тоньше / Фото Fitseven

На первый взгляд, вакуум может вас испугать. Видео, где люди сильно втягивают живот, кажутся непонятными и не очень приятными.

Однако нужно только попробовать – и вам понравится .

Вакуум не похож на обычные тренировки. Во время занятий вакуумом вы не будете перенапрягаться , потеть и усиленно двигаться.



Нужно научиться правильно дышать / Фото Wday

Техника дыхания при вакууме

Нужно принять расслабленную, но не безвольную позу, выровнять спину . Сделайте глубокий вдох и выдох . Сделайте повторный глубокий вдох , далее выдох. Не спешите вдыхать снова. Без воздуха в легких втяните живот как можно сильнее . Находитесь в таком состоянии около 5 секунд (или столько, сколько комфортно). Отпустите живот , вдохните снова. Повторяйте необходимое количество раз.

Большинство комплексов вместе с вакуумом предлагают вам растягиваться. Упражнения являются статическими, медленными и похожи на йогу и пилатес одновременно.

Вакуум помогает укрепить внутренние мышцы живота . Вы научитесь чувствовать свой живот и держать мышцы в тонусе.

У тех, кто тренируется, создается впечатление, что вакуум будто помогает "сжать" желудок – поэтому при регулярных занятиях вы начнете есть меньше .

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Вакуум выполняют несколько минут в день / Фото Fitseven

Важно

Вакуум нужно делать только утром, натощак. Если в вашем желудке будет еда, возможны побочные эффекты в виде тошноты и плохого самочувствия.

Существует система тренировок под названием "бодифлекс". Она включает вакуум и упражнения на растяжку. Тренировки в ней короткие – от 7 до 15 минут .

Техника дыхания при вакууме