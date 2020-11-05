Модный вакуум: как тренироваться 5 минут в день для идеальной фигуры
Если вы раньше не слышали об этом модном тренде – непременно попробуйте. О преимуществах вакуума и основных правилах занятий читайте в нашем материале.
О тренировках, вошедших в моду совсем недавно, рассказывает Active 24.
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Упражнения помогают сделать талию тоньше / Фото Fitseven
На первый взгляд, вакуум может вас испугать. Видео, где люди сильно втягивают живот, кажутся непонятными и не очень приятными.
Однако нужно только попробовать – и вам понравится.
Вакуум не похож на обычные тренировки. Во время занятий вакуумом вы не будете перенапрягаться, потеть и усиленно двигаться.
Нужно научиться правильно дышать / Фото Wday
Техника дыхания при вакууме
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Нужно принять расслабленную, но не безвольную позу, выровнять спину.
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Сделайте глубокий вдох и выдох.
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Сделайте повторный глубокий вдох, далее выдох. Не спешите вдыхать снова.
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Без воздуха в легких втяните живот как можно сильнее.
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Находитесь в таком состоянии около 5 секунд (или столько, сколько комфортно).
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Отпустите живот, вдохните снова.
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Повторяйте необходимое количество раз.
Большинство комплексов вместе с вакуумом предлагают вам растягиваться. Упражнения являются статическими, медленными и похожи на йогу и пилатес одновременно.
Вакуум помогает укрепить внутренние мышцы живота. Вы научитесь чувствовать свой живот и держать мышцы в тонусе.
У тех, кто тренируется, создается впечатление, что вакуум будто помогает "сжать" желудок – поэтому при регулярных занятиях вы начнете есть меньше.
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Вакуум выполняют несколько минут в день / Фото Fitseven
Важно
Вакуум нужно делать только утром, натощак. Если в вашем желудке будет еда, возможны побочные эффекты в виде тошноты и плохого самочувствия.
Существует система тренировок под названием "бодифлекс". Она включает вакуум и упражнения на растяжку. Тренировки в ней короткие – от 7 до 15 минут.
Упражнения с вакуумом
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