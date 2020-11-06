Кето диета: как похудеть с помощью жирной пищи
Этот рацион не похож на обычные диеты. Кетогенное питание поможет избавиться от лишнего веса быстро и без чувства голода.
О том, как избавиться от лишнего веса с помощью диеты, рассказывает Active 24.
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Диета подходит для женщин и мужчин / Фото zen.yandex
Кето диета помогает похудеть без чувства голода. Это диета с ограниченным количеством углеводов.
Преимущества кето диеты:
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вы будете есть немало любимых блюд, поэтому психологически ее легко переносить,
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чувства голода здесь почти нет – ведь белки и жиры прекрасно насыщают,
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после кето диеты вы не набираете килограммы снова, когда возвращаетесь к привычному питанию,
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с помощью кето диеты можно похудеть быстро – поэтому ее часто используют знаменитости,
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такое питание помогает снизить уровень инсулина, что полезно для профилактики диабета.
Недостатком кето диеты является то, что регулярное жирное питание повышает уровень холестерина. Поэтому ее не стоит придерживаться постоянно.
Этот тип питания может привести к расстройствам пищеварения, а также вызвать слабость, отсутствие сил, неприятный запах изо рта.
Почему кето диета эффективна?
Лишний вес не возвращается назад / Фото Letbefit
При обычном режиме питания наш организм получает энергию из углеводов – глюкозы. Если же глюкозы не хватает, начинается процесс расщепления жиров.
Жиры в организме называют кетоновыми телами – отсюда наименование диеты.
На кетогенном питании количество глюкозы в крови снижено – ведь вы не употребляете углеводы в достаточном количестве. Поэтому в ход идут жировые резервы. Тело и мозг питаются ими – и вы худеете.
На кето диете вы не ограничиваете себя в калориях. И потом, когда вернетесь к привычному рациону, организм не наберет потерянные килограммы снова – ведь количество калорий не станет снова больше.
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Что есть на кето диете?
Сегодня существует немало различных рационов для тех, кто хочет похудеть на кето диете.
Разнообразие продуктов достаточно большое / Фото www.menslife.com
Перечень продуктов для диеты
Мясо
Отдавайте предпочтение жирному мясу. Смело ешьте свинину, баранину, сало и любые другие мясопродукты. Однако лучше избегать колбасы, сосисок, солений и копченостей.
Рыба
Жирные сорта рыбы идеально подходят для тех, кто придерживается кетогенной диеты. В общем, можно употреблять любые виды рыбы и морепродуктов.
Нежелательно есть магазинные варианты копченой и соленой рыбы.
Молочные продукты
Смело ешьте творог, сметану, кефир, натуральные йогурты. Чем жирнее молокопродукты – тем лучше.
Лучше готовить пищу самостоятельно / Фото www.menslife.com
Овощи
Выбирайте те, что растут над землей. Это огурцы, спаржа, капуста, брокколи и тому подобное.
На кето диете нельзя есть свеклу, картофель, лук, морковь – все, что богато сахаром и клетчаткой.
Яйца
Еще один из "китов", на которых держится диета. Готовьте их на свой вкус: можно жарить, варить, фаршировать, делать омлеты.
Добавки к еде
Можно и нужно употреблять различные орехи и масла. Среди растительных масел лучше выбирать кокосовое или оливковое.
Не забывайте что нужно все время пить чистую воду. О магазинных напитках, даже диетических, лучше забыть.
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