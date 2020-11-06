Этот рацион не похож на обычные диеты. Кетогенное питание поможет избавиться от лишнего веса быстро и без чувства голода.

О том, как избавиться от лишнего веса с помощью диеты , рассказывает Active 24 .

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Диета подходит для женщин и мужчин / Фото zen.yandex

Кето диета помогает похудеть без чувства голода. Это диета с ограниченным количеством углеводов .

Кетогенное питание – это рацион с большим количеством белка и жиров. При таком питании нужно ограничить углеводы.

Преимущества кето диеты:

вы будете есть немало любимых блюд , поэтому психологически ее легко переносить,

чувства голода здесь почти нет – ведь белки и жиры прекрасно насыщают,

после кето диеты вы не набираете килограммы снова , когда возвращаетесь к привычному питанию,

с помощью кето диеты можно похудеть быстро – поэтому ее часто используют знаменитости ,

такое питание помогает снизить уровень инсулина , что полезно для профилактики диабета.

Недостатком кето диеты является то, что регулярное жирное питание повышает уровень холестерина . Поэтому ее не стоит придерживаться постоянно.

Этот тип питания может привести к расстройствам пищеварения , а также вызвать слабость, отсутствие сил, неприятный запах изо рта.

Поэтому желательно применять диету только после консультации с врачом .

Почему кето диета эффективна?



Лишний вес не возвращается назад / Фото Letbefit

При обычном режиме питания наш организм получает энергию из углеводов – глюкозы. Если же глюкозы не хватает, начинается процесс расщепления жиров .

Жиры в организме называют кетоновыми телами – отсюда наименование диеты.

На кетогенном питании количество глюкозы в крови снижено – ведь вы не употребляете углеводы в достаточном количестве. Поэтому в ход идут жировые резервы . Тело и мозг питаются ими – и вы худеете .

На кето диете вы не ограничиваете себя в калориях . И потом, когда вернетесь к привычному рациону, организм не наберет потерянные килограммы снова – ведь количество калорий не станет снова больше.

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Что есть на кето диете?

Сегодня существует немало различных рационов для тех, кто хочет похудеть на кето диете.



Разнообразие продуктов достаточно большое / Фото www.menslife.com

Перечень продуктов для диеты

Мясо

Отдавайте предпочтение жирному мясу. Смело ешьте свинину, баранину, сало и любые другие мясопродукты. Однако лучше избегать колбасы, сосисок, солений и копченостей.

Рыба

Жирные сорта рыбы идеально подходят для тех, кто придерживается кетогенной диеты. В общем, можно употреблять любые виды рыбы и морепродуктов.

Нежелательно есть магазинные варианты копченой и соленой рыбы.

Молочные продукты

Смело ешьте творог, сметану, кефир, натуральные йогурты. Чем жирнее молокопродукты – тем лучше.



Лучше готовить пищу самостоятельно / Фото www.menslife.com

Овощи

Выбирайте те, что растут над землей. Это огурцы, спаржа, капуста, брокколи и тому подобное.

На кето диете нельзя есть свеклу, картофель, лук, морковь – все, что богато сахаром и клетчаткой.

Яйца

Еще один из "китов", на которых держится диета. Готовьте их на свой вкус: можно жарить, варить, фаршировать, делать омлеты.

Добавки к еде

Можно и нужно употреблять различные орехи и масла. Среди растительных масел лучше выбирать кокосовое или оливковое.

Главное в диете: не переедать и не злоупотреблять отдельными продуктами. Ешьте всего понемногу и прислушивайтесь к потребностям организма .