Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда питаемся правильно, но не можем похудеть. Это может быть результатом неучтенных калорий.

В каких напитках и продуктах есть скрытые калории, о которых мы забываем, разъяснила фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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По ее словам, мы часто употребляем напитки или продукты, о калориях в которых забываем. Она привела несколько примеров.

Латте со сливками

Этот напиток по калориям может сравниться с плотным приемом пищи, который мог бы быть гораздо полезнее для организма. Исключением является обычный черный кофе без сливок и сахара. Все остальные кофейные напитки насыщены калориями.

Соусы и заправки

Соусы к мясу и заправки к салатам содержат много сахара и жиров. Вкусовые рецепторы человека быстро к ним привыкают, после чего сложно остановиться.

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Кусочнечество во время приготовления пищи

В этот пункт можно отнести самую разнообразную еду – все зависит от того, что вы готовите. Например, котлета, ухваченная во время приготовления ужина, добавит 100 Ккал.

Орехи

Горсть орехов, которую вы взяли, чтобы перекусить, может создать "перебор" калорий. Определить калорийность подобной еды на глаз достаточно трудно, поэтому нет дефицита, а, следовательно, и снижения веса.

Это лишь нюансы, на которые нужно обратить внимание при расчете вашего дневного КБЖУ. За день может накопится 200-300 калорий, о которых вы ранее и не подозревали… Нет дефицита – нет похудения, – пояснила Федорищева.

Подсчитывайте калории всех продуктов, которые употребляете / Фото prom