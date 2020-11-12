Привести себя в форму, похудеть и заполучить идеальную фигуру, многим людям мешают вредные привычки.

Какие из них наиболее распространенные, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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ТОП вредных привычек, мешающих привести себя в форму

Отказ от завтрака

Завтрак является важнейшим приемом пищи. Он не только заряжает организм энергией, но и не позволяет переедать вечером.

Низкая физическая активность

Если вы мало двигаетесь, привыкли ездить на транспорте и мало ходите пешком, – похудеть становится гораздо сложнее.

Перекусы

Частые перекусы в виде чая с плюшками, конфетами и прочими сладостями отражаются на фигуре и, конечно же, мешают проститься с лишними килограммами.

Кусочничество

Там доела за ребенком, тут попробовала на соль, шоколадку откусила чисто попробовать. В итоге это все вместе – полноценный прием пищи, который чаще всего уходит в неучтенку, – пояснила Клебан.

Еда на ходу

Чувство сытости приходит в течение 20 минут – помните об этом. Если съедать свою норму за это время, то организм не потребует добавки.

Для похудения важно отказаться от вредных привычек / Фото utro

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Нарушение питьевого режима⠀

В течение дня необходимо употреблять свою норму воды (1,5-2 л). Многие вместо воды употребляют соки, кисель, газировку, однако это считается едой и должно учитываться в КБЖУ.

Алкоголь

Злоупотребление спиртными напитками не позволит вам похудеть. Помните об этом, когда решите выпить бокал пива или вина.

Стресс

Многие заедают стресс вкусной едой. Конечно же, она приносит удовольствие, но нельзя воспринимать ее как лекарство.

Сон

Недосып негативно влияет на человеческий организм. Обязательно нужно восстанавливать силы.

Режим

Для того чтобы достичь результата и похудеть, – соблюдайте режим. Это касается и еды, и сна, и физической активности. Режим поможет вашему организму работать, как часы.