Привести себе в форму, схуднути і отримати ідеальну фігуру, багатьом людям заважають шкідливі звички.

Які з них найбільш поширені, розповіла нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.

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ТОП шкідливих звичок, що заважають привести себе у форму

Відмова від сніданку

Сніданок є найважливішим прийомом їжі. Він не тільки заряджає організм енергією, але й не дозволяє переїдати ввечері.

Низька фізична активність

Якщо ви мало рухаєтеся, звикли їздити на транспорті і мало ходите пішки, – схуднути стає набагато складніше.

Перекушування

Часті перекушування у вигляді чаю з булочками, цукерками та іншими солодощами відображаються на фігурі і, звичайно ж, заважають попрощатися із зайвими кілограмами.

Під'їдання

Там доїла за дитиною, тут спробувала на сіль, шоколадку відкусила чисто спробувати. У підсумку це все разом – повноцінний прийом їжі, який найчастіше йде в неврахованки, – пояснила Клебан.

Їжа на ходу

Відчуття ситості приходить протягом 20 хвилин – пам'ятайте про це. Якщо з'їдати свою норму за цей час, то організм не захоче добавки.

Для схуднення важливо відмовитися від шкідливих звичок / Фото utro

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Порушення питного режиму ⠀

Протягом дня необхідно вживати свою норму води (1,5-2 л). Багато хто замість води вживає соки, кисіль, газовану воду, проте це вважається їжею і має враховуватися в КБЖУ.

Алкоголь

Зловживання спиртними напоями не дозволить вам схуднути. Пам'ятайте про це, коли вирішите випити келих пива або вина.

Стрес

Багато хто заїдає стрес смачною їжею. Звичайно ж, вона приносить задоволення, але не можна сприймати її як ліки.

Сон

Недосипання негативно впливає на людський організм. Обов'язково потрібно відновлювати сили.

Режим

Для того щоб досягти результату і схуднути, – дотримуйтеся режиму. Це стосується і їжі, і сну, і фізичної активності. Режим допоможе вашому організму працювати, як годинник.