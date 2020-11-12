Питний режим: як розрахувати щоденну норму води
Щодня кожна людина повинна вживати свою норму води. Це необхідно не тільки для схуднення, але і для здоров'я.
Як визначити, скільки саме води потрібно випивати, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Формула для розрахунку щоденної норми питної води:
- для жінок: (45,5 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл;
- для чоловіків: (50 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл.
В цілому ця цифра індивідуальна для кожного, так як для когось це може здатися занадто багато, а комусь – дуже мало. У будь-якому випадку орієнтир на спрагу. Можна проводити приблизну оцінку достатності питного обсягу за кольором сечі. Повинна бути світло-жовтого. Чисто світла – показник занадто великого споживання води. Дуже темна – показник малого споживання води, – пояснила Кононова.
Вона також звернула увагу, що будь-які препарати (вітаміни, ліки), а також деякі продукти харчування також можуть впливати на колір сечі.
Кількість води розраховується індивідуально для кожної людини / Фото doctorate
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Правила водного режиму: коли пити воду
- коли відчуваєш спрагу або голод;
- після нічного сну (1-2 склянки);
- перший прийом рідини через 30 хвилин після їжі, останній – за 30 хвилин до їжі;
- під час їжі не рекомендується пити багато рідини;
- якщо ви худнете – відмовтеся від алкоголю, соку та коктейлів;
- відмовтеся від чаю і кави натщесерце;
- рекомендується пити чисту некип'ячену воду, талу воду, столову мінеральну без газу.
Як вживати воду під час тренування
- перед заняттям випийте 1-2 склянки води;
- під час силового тренування пийте по 3-6 ковтків води кожні 10-15 хвилин;
- під час виконання кардіо вправ пийте по 2-3 ковтки кожні 15-20 хвилин.
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