Щодня кожна людина повинна вживати свою норму води. Це необхідно не тільки для схуднення, але і для здоров'я.

Як визначити, скільки саме води потрібно випивати, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Формула для розрахунку щоденної норми питної води:

для жінок: (45,5 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл;

(45,5 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл; для чоловіків: (50 + 2,3 х (0,394 х рост (см) – 60)) х 30 мл.

В цілому ця цифра індивідуальна для кожного, так як для когось це може здатися занадто багато, а комусь – дуже мало. У будь-якому випадку орієнтир на спрагу. Можна проводити приблизну оцінку достатності питного обсягу за кольором сечі. Повинна бути світло-жовтого. Чисто світла – показник занадто великого споживання води. Дуже темна – показник малого споживання води, – пояснила Кононова.

Вона також звернула увагу, що будь-які препарати (вітаміни, ліки), а також деякі продукти харчування також можуть впливати на колір сечі.

Кількість води розраховується індивідуально для кожної людини / Фото doctorate

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Правила водного режиму: коли пити воду

коли відчуваєш спрагу або голод;

після нічного сну (1-2 склянки);

перший прийом рідини через 30 хвилин після їжі, останній – за 30 хвилин до їжі;

під час їжі не рекомендується пити багато рідини;

якщо ви худнете – відмовтеся від алкоголю, соку та коктейлів;

відмовтеся від чаю і кави натщесерце;

рекомендується пити чисту некип'ячену воду, талу воду, столову мінеральну без газу.

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