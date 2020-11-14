Навіть у тих, хто харчується правильно й дотримується норми калорій на день, можуть бути періоди, коли цифра на вагах росте. Чому так трапляється – читайте у нашому матеріалі.

Про причини набору ваги повідомляє Active 24.

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Зріс рівень стресу

При стресі наш організм не спішить прощатися з зайвою вагою. Стресові ситуації збільшують рівень кортизолу в крові, від якого метаболізм уповільнюється.



При стресі дуже складно схуднути / Фото institut-ortopedii.com.ua

Від підвищеного кортизолу росте так званий "гормональний живіт". Тому за можливості потрібно уникати стресу, добре висипатися і давати організму фізичні навантаження.

Надмірна кількість вуглеводів

Навіть якщо ви дотрималися норми калорій, надлишок вуглеводів може призвести до того, що цифра на вагах зросте.

Особливо, якщо ви зловживали швидкими вуглеводами: випічкою і солодощами. Тому дотримуйтеся балансу білків, жирів та вуглеводів. Не робіть основою харчування легкодоступні швидкі вуглеводи.



Від зайвих вуглеводів вага росте / Фото Aif

Замало води в раціоні

Ми часто плутаємо відчуття спраги й голоду. Тому пити чисту воду протягом дня просто необхідно – це допоможе не переїсти. Увесь наш організм для повноцінного функціонування потребує води.

Норма чистої води на день для кожного своя, але старайтеся пити щонайменше літр. Пам'ятайте, що чай, кава та різні напої не замінюють звичайну воду.

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Переїли солі



Надлишок солі шкідливий / Фото womanem.com

Сіль затримує воду в організмі. Недарма після солоної їжі так хочеться пити. Щоб вивести зайву воду, потрібен деякий час. Тому після надміру солоної трапези ваша вага буде завищеною.

Зважуєтеся в різний час

Правильно зважуватися вранці, на голодний шлунок. Зважуйтеся в одному і тому ж одязі, або взагалі без нього.

Протягом дня вага може коливатися на кілограм-півтора, тому ранок – найкращий час, щоб дізнатися свою точну вагу.