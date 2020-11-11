Багато хто хоче схуднути, позбутися від жиру на животі та стегнах, але не знає, з чого почати.

Ефективне жироспалювальне тренування показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Аеробне тренування тривалістю 40 хвилин потрібно виконувати в три кола. Після кожного з них можна кілька хвилин відпочити, випити трохи води, і приступати до подальшої роботи. В цілому, для заняття знадобляться гантелі, килимок і вода.

Тренування слід починати з якісної розминки (7-10 хвилин).​

Вправа №1

Приймаємо положення планки, тримаючи у руках гантелі (на їх опуклі частини потрібно спертися руками). У такій позі через сторону тягнемо коліно до плеча – спочатку одна нога, потім інша. Слідом тягнемо лікоть вгору – спочатку одну руку, потім другу. Далі через стрибок підтягуємо ноги до грудей, сідаємо в присяд, а потім виштовхуємо гантелі нагору. Опускаємо до плечей і повертаємося у початкове положення. Необхідно повторити 8 разів.

Вправа №2

Лягаємо на спину, згинаємо ноги, стопи знаходяться на підлозі. Руки з гантелями розводимо у боки. Далі, спираючись на стопи і плечі, виштовхуємо таз вгору, роблячи сідничний місток. Паралельно робимо жим гантелей нагору. Важливо, щоб все навантаження йшло на плечі, стопи і сідниці. Повторюємо 20 разів.

Вправа №3

"Прямий двоногий скелелаз" – із положення планка необхідно зробити стрибок, підтягуючи ноги до грудей, і повернутися у вихідну позицію. Повторюємо 10 разів.

Катерина Медушкіна показала жироспалювальне тренування / Фото Катерина Медушкіна, Instagram​

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Вправа №4

Робимо напівприсяд, руки – перед собою. Після цього по черзі опускаємо і піднімаємо коліна. На кожну ногу робимо 8-10 повторень.

Вправа №5

Міняємо два положення – по черзі планка на прямих руках і класична на ліктях. Провідну руку чергуємо. Новачки можуть виконувати цю вправу з колін. На кожну руку повторюємо 8-10 разів.

Завершуємо тренування хорошою 15-хвилинною заминкою.