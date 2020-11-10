Якщо на животі з'явився жир – перемогти його непросто. Для цього необхідно не лише правильно харчуватися, але і грамотно займатися проблемною зоною.

Вправи, результат яких ви побачите вже через 2 тижні тренувань, показала фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Жир накопичується у черевній порожнині, обволікає внутрішні органи, здавлює їх. Це призводить до задишки, посиленого серцебиття, нестачі кисню в крові. Тому міцний, підтягнутий прес – це не лише краса і сексуальність. А, перш за все, турбота про своє здоров'я, – зазначила Медушкіна.

Тренування необхідно виконувати через день (кожну вправу по 15-20 разів у 3 підходи) протягом не менше двох тижнів. Важливо, щоб м'язи преса при цьому були максимально напружені.

Вправа №1

Лягаємо на бік, руку фіксуємо на лікті або відводимо вперед. Друга рука знаходиться за головою, а лікоть відведений убік. Підтягуємо ноги і корпус один до одного – повертаємо у початкову позицію.

Вправа №2

Лягаємо на спину, згинаємо ноги у колінах під прямим кутом. Руки знаходяться на потилиці, але не тягнуть її вгору. Лікті необхідно розвести в сторони, а поперек щільно притиснути до килимка. Відриваючи плечі, піднімаємо їх нагору з амплітудою в 20 градусів. Важливо, щоб і голова, і шия не брали участь у виконанні вправи.

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Вправа №3

Лежимо на спині, долоні знаходяться під сідницями. Згинаємо ноги в колінах і схрещуємо щиколотки. Виштовхуємо таз на себе і вгору. Вниз таз опускаємо під контролем м'язів низу живота.

Вправа №4

Його можна робити як початківцям, так і досвідченим спортсменам.

Для початківців: робимо упор на руках, тягнемо коліно всередину по діагоналі і повертаємо у початкове положення.

робимо упор на руках, тягнемо коліно всередину по діагоналі і повертаємо у початкове положення. Для досвідчених: виводимо коліно по діагоналі і випрямляємо ногу, повертаємо її в початкове положення.

Вправа №5

Лежачи на спині, піднімаємо ноги на 90 градусів, одночасно відриваємо плечі і руками торкаємося кісточок. Після цього опускаємося на килимок, руки в сторони.

За допомогою такого тренування можна привести живіт в порядок і отримати красивий рельєф.