Если на животе появился жир – победить его непросто. Для этого необходимо не только правильно питаться, но и грамотно заниматься проблемной зоной.

Упражнения, результат которых вы увидите уже через 2 недели тренировок, показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Читайте Почему на животе откладывается жир: самые распространенные причины

Жир скапливается в брюшной полости, обволакивает внутренние органы, сдавливает их. Это приводит к одышке, усиленному сердцебиению, недостатку кислорода в крови. Поэтому крепкий, подтянутый пресс – это не только красота и сексуальность. А, прежде всего, забота о своем здоровье, – отметила Медушкина.

Тренировку необходимо выполнять через день (каждое упражнение по 15-20 раз в 3 подхода) на протяжении не менее двух недель. Важно, чтобы мышцы пресса при этом были максимально напряжены.

Упражнение №1

Ложимся на бок, руку фиксируем на локте или уводим вперед. Вторая рука находится за головой, а локоть отведен в сторону. Подтягиваем ноги и корпус друг к другу, возвращаем в исходное положение.

Упражнение №2

Ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях под прямым углом. Руки находятся на затылке, но не тянут его вверх. Локти необходимо развести в стороны, а поясницу плотно прижать к коврику. Отрывая плечи, поднимаем их вверх с амплитудой в 20 градусов. Важно, чтобы и голова, и шея не участвовали в выполнении упражнения.

Интересно Откуда берется целлюлит и как от него избавиться

Упражнение №3

Лежим на спине, ладони находятся под ягодицами. Сгибаем ноги в коленях и скрещиваем лодыжки. Выталкиваем таз на себя и вверх. Вниз таз опускаем под контролем мышц низа живота.

Упражнение №4

Его можно делать как начинающим, так и продвинутым спортсменам.

Для начинающих: делаем упор на руках, тянем колено внутрь по диагонали и возвращаем в исходное положение.

делаем упор на руках, тянем колено внутрь по диагонали и возвращаем в исходное положение. Для продвинутых: выводим колено по диагонали и выпрямляем ногу, возвращаем ее в исходное положение.

Упражнение №5

Лежа на спине, поднимаем ноги на 90 градусов, одновременно отрываем плечи и руками касаемся лодыжек. После этого опускаемся на коврик, руки в стороны.

С помощью такой тренировки можно привести живот в порядок и добиться красивого рельефа.