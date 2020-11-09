Откуда берется целлюлит и как от него избавиться
С целлюлитом или, как его часто называют, апельсиновой коркой, сталкивался практически каждый.
Почему появляется целлюлит и как его убрать, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.
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Целлюлит – это структурные изменения в подкожном слое, которые приводят к нарушению процессов кровообращения и лимфотока, – пояснила Ростиславина.
Она также назвала основные причины, по которым появляется целлюлит:
- неправильное питание,
- задержка жидкости (также вызывает вздутие живота),
- обезвоживание,
- слабое кровообращение,
- слабая структура коллагена в коже,
- избыточный вес,
- гормональные изменения,
- отсутствие физической активности.
"Апельсиновая корка" на теле появляется по нескольким причинам / Фото prostofitness
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Стадии целлюлита
Ростиславина также пояснила, что существует 4 стадии целлюлита:
1 стадия – капиллярная сеть уменьшается, кровоснабжение жировой ткани ухудшается. Клетки, составляющие основую жировой ткани (адипоциты), увеличиваются вдвое. Также происходят нарушения в соединительной ткани, однако внешне изменения незаметны.
2 стадия – целлюлит невиден, однако если защипнуть кожу, проявляется апельсиновая корка. Жировые клетки увеличиваются и создают "островки", которые оттесняют кровеносные сосуды. Кровоснабжение нарушается еще сильнее, начинает застаиваться жидкость.
3 стадия – процессы второй стадии продолжаются, также истончается дермальный слой – жировые узлы начинают "выпячивать" кожу, на ее поверхности появляется бугристость.
4 стадия – появляются болезненные плотные узлы – они сдавливают нервные окончания. Бугристость становится ярко выраженной и заметной, а кожа может быть синюшной.
Существует 4 стадии целлюлита / Фото primeni
Воспаление и выраженную отечность иногда относят к отдельной, пятой стадии. В любом случае все, что выше третьей стадии, уже считается липодистрофией, требующей медицинского вмешательства, – добавил фитнес-эксперт.
Как избежать целлюлита
Для того чтобы на теле не было целлюлита, следите за питанием – оно должно быть правильным, ведите активный и подвижный образ жизни, следите за эндокринной системой, откажитесь от вредных привычек.
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