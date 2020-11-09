С целлюлитом или, как его часто называют, апельсиновой коркой, сталкивался практически каждый.

Почему появляется целлюлит и как его убрать, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Целлюлит – это структурные изменения в подкожном слое, которые приводят к нарушению процессов кровообращения и лимфотока, – пояснила Ростиславина.

Она также назвала основные причины, по которым появляется целлюлит:

неправильное питание,

задержка жидкости (также вызывает вздутие живота),

обезвоживание,

слабое кровообращение,

слабая структура коллагена в коже,

избыточный вес,

гормональные изменения,

отсутствие физической активности.

"Апельсиновая корка" на теле появляется по нескольким причинам / Фото prostofitness

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Стадии целлюлита

Ростиславина также пояснила, что существует 4 стадии целлюлита:

1 стадия – капиллярная сеть уменьшается, кровоснабжение жировой ткани ухудшается. Клетки, составляющие основую жировой ткани (адипоциты), увеличиваются вдвое. Также происходят нарушения в соединительной ткани, однако внешне изменения незаметны.

2 стадия – целлюлит невиден, однако если защипнуть кожу, проявляется апельсиновая корка. Жировые клетки увеличиваются и создают "островки", которые оттесняют кровеносные сосуды. Кровоснабжение нарушается еще сильнее, начинает застаиваться жидкость.

3 стадия – процессы второй стадии продолжаются, также истончается дермальный слой – жировые узлы начинают "выпячивать" кожу, на ее поверхности появляется бугристость.

4 стадия – появляются болезненные плотные узлы – они сдавливают нервные окончания. Бугристость становится ярко выраженной и заметной, а кожа может быть синюшной.

Существует 4 стадии целлюлита / Фото primeni

Воспаление и выраженную отечность иногда относят к отдельной, пятой стадии. В любом случае все, что выше третьей стадии, уже считается липодистрофией, требующей медицинского вмешательства, – добавил фитнес-эксперт.

Как избежать целлюлита

Для того чтобы на теле не было целлюлита, следите за питанием – оно должно быть правильным, ведите активный и подвижный образ жизни, следите за эндокринной системой, откажитесь от вредных привычек.