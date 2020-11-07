Макаронные изделия, крупы и цельнозерновой хлеб можно употреблять при похудении, ведь это сложные углеводы.

Благодаря крахмалу, который в них содержится, организм долго находится в состоянии сытости, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Макароны, крупы, цельнозерновой хлеб? Разве можно это есть? Конечно! Все это – сложные углеводы, базовый компонент рациона. Они плохо растворяются в воде и медленно усваиваются организмом. Это в первую очередь крахмал и пищевые волокна (пектин, инулин, клетчатка и др.), – отметила Ростиславина.

Она пояснила, что крахмал является главным источником энергии в человеческом организме. В процессе переваривания он медленно распадается до глюкозы, благодаря чему она не поднимается высоко и не переходит в жир. В таком случае сахар в крови сохраняется на одном уровне и у человека остается чувство сытости на длительное время.

В то же время пищевые волокна не перевариваются и не дают организму энергию, однако также имеют ряд полезных свойств, а именно:

впитывают вредные вещества, токсины, и выводят их из организма;

улучшают перистальтику кишечника;

являются пищей для полезных кишечных микроорганизмов, которые синтезируют витамины, ферменты, аминокислоты, антитела;

замедляют всасывание глюкозы и холестерина.

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Пищевые волокна есть в бобовых, а также цельнозерновых продуктах, сухофруктах, овощах и фруктах. Чем больше клетчатки содержится в продукте – тем он полезнее.

По словам Ростиславиной, продукты питания, в которых содержатся сложные углеводы, необходимо употреблять ежедневно, так как углеводные запасы быстро истощаются в организме.

Дефицит углеводов в рационе будет вызывать усталость, сонливость и рассеянность. Оставшись без притока энергии, организм будет использовать в качестве топлива собственные белки и жиры, – рассказала фитнес-эксперт.

В то же время использование белка в виде источника энергии ведет к разрушению мышечной ткани и замедлению метаболизма, а преобразование жира – к появлению "избыточного количества кетоновых тел, способных вызвать интоксикацию организма". Поэтому углеводы являются важнейшим компонентом здорового питания.

В крупах содержатся сложные углеводы, необходимые организму / Фото mens-recipes