Макаронні вироби, крупи і цільнозерновий хліб можна вживати при схудненні, адже це складні вуглеводи.

Завдяки крохмалю, який в них міститься, організм довго перебуває в стані ситості, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

Читайте Неправильне схуднення: навіщо організму потрібні жири

Макарони, крупи, цільнозерновий хліб? Хіба можна це їсти? Звісно! Все це – складні вуглеводи, базовий компонент раціону. Вони погано розчиняються у воді і повільно засвоюються організмом. Це в першу чергу крохмаль і харчові волокна (пектин, інулін, клітковина і ін.), – зазначила Ростиславіна.

Вона пояснила, що крохмаль є головним джерелом енергії в людському організмі. В процесі перетравлення він повільно розпадається до глюкози, завдяки чому вона не піднімається високо і не переходить у жир. В такому випадку цукор в крові зберігається на одному рівні і у людини залишається відчуття ситості на тривалий час.

У той же час харчові волокна не перетравлюються і не дають організму енергію, проте також мають кілька корисних властивостей, а саме:

вбирають шкідливі речовини, токсини, і виводять їх з організму;

покращують перистальтику кишечника;

є їжею для корисних кишкових мікроорганізмів, які синтезують вітаміни, ферменти, амінокислоти, антитіла;

уповільнюють всмоктування глюкози і холестерину.

Актуально Чи можна їсти після 6-ї години вечора і худнути: нутриціолог пояснила нюанси

Харчові волокна є в бобових, а також цільнозернових продуктах, сухофруктах, овочах і фруктах. Чим більше клітковини міститься у продукті – тим він корисніший.

За словами Ростиславіної, продукти харчування, в яких містяться складні вуглеводи, необхідно вживати щодня, оскільки вуглеводні запаси швидко виснажуються в організмі.

Дефіцит вуглеводів у раціоні викликатиме втому, сонливість і неуважність. Залишившись без припливу енергії, організм буде використовувати як паливо власні білки і жири, – розповіла фітнес-експертка.

У той же час використання білка у вигляді джерела енергії веде до руйнування м'язової тканини і уповільнення метаболізму, а перетворення жиру – до появи "надлишкової кількості кетонових тіл, здатних викликати інтоксикацію організму". Тому вуглеводи є найважливішим компонентом здорового харчування.

У крупах містяться складні вуглеводи, необхідні організму​ / Фото mens-recipes