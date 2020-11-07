Чи можна їсти макарони при схудненні: з'явилося цікаве пояснення
Макаронні вироби, крупи і цільнозерновий хліб можна вживати при схудненні, адже це складні вуглеводи.
Завдяки крохмалю, який в них міститься, організм довго перебуває в стані ситості, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.
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Макарони, крупи, цільнозерновий хліб? Хіба можна це їсти? Звісно! Все це – складні вуглеводи, базовий компонент раціону. Вони погано розчиняються у воді і повільно засвоюються організмом. Це в першу чергу крохмаль і харчові волокна (пектин, інулін, клітковина і ін.), – зазначила Ростиславіна.
Вона пояснила, що крохмаль є головним джерелом енергії в людському організмі. В процесі перетравлення він повільно розпадається до глюкози, завдяки чому вона не піднімається високо і не переходить у жир. В такому випадку цукор в крові зберігається на одному рівні і у людини залишається відчуття ситості на тривалий час.
У той же час харчові волокна не перетравлюються і не дають організму енергію, проте також мають кілька корисних властивостей, а саме:
- вбирають шкідливі речовини, токсини, і виводять їх з організму;
- покращують перистальтику кишечника;
- є їжею для корисних кишкових мікроорганізмів, які синтезують вітаміни, ферменти, амінокислоти, антитіла;
- уповільнюють всмоктування глюкози і холестерину.
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За словами Ростиславіної, продукти харчування, в яких містяться складні вуглеводи, необхідно вживати щодня, оскільки вуглеводні запаси швидко виснажуються в організмі.
Дефіцит вуглеводів у раціоні викликатиме втому, сонливість і неуважність. Залишившись без припливу енергії, організм буде використовувати як паливо власні білки і жири, – розповіла фітнес-експертка.
У той же час використання білка у вигляді джерела енергії веде до руйнування м'язової тканини і уповільнення метаболізму, а перетворення жиру – до появи "надлишкової кількості кетонових тіл, здатних викликати інтоксикацію організму". Тому вуглеводи є найважливішим компонентом здорового харчування.
У крупах містяться складні вуглеводи, необхідні організму / Фото mens-recipes
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