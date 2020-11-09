З целюлітом або, як його часто називають, апельсиновою кіркою, стикався практично кожен.

Чому з'являється целюліт і як його прибрати, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

Читайте Міфи про ранкову зарядку: чому вона потрібна не всім

Целюліт – це структурні зміни у підшкірному шарі, які призводять до порушення процесів кровообігу і лімфотоку, – пояснила Ростиславіна.

Вона також назвала основні причини, з яких з'являється целюліт:

неправильне харчування,

затримка рідини (також викликає здуття живота),

зневоднення,

слабкий кровообіг,

слабка структура колагену у шкірі,

зайва вага,

гормональні зміни,

відсутність фізичної активності.

"Апельсинова шкірка" на тілі з'являється з кількох причин​ / Фото prostofitness

Цікаво Чи можна їсти макарони при схудненні: з'явилося цікаве пояснення

Ростиславіна також пояснила, що існує 4 стадії целюліту:

1 стадія – капілярна мережа зменшується, кровопостачання жирової тканини погіршується. Клітини, які мають основоположне значення жирової тканини (адипоцити), збільшуються вдвічі. Також відбуваються порушення у сполучній тканині, проте зовні зміни непомітні.

2 стадія – целюліт не видко, однак якщо защипнуть шкіру, проявляється апельсинова кірка. Жирові клітини збільшуються і створюють "острівці", які відтісняють кровоносні судини. Кровопостачання порушується ще сильніше, починає застоюватися рідина.

3 стадія – процеси другої стадії тривають, також стоншується дермальний шар – жирові вузли починають "випинати" шкіру, на її поверхні з'являється горбистість.

4 стадія – з'являються болючі щільні вузли – вони здавлюють нервові закінчення. Бугристість стає яскраво вираженою і помітною, а шкіра може бути синюшною

Існує 4 стадії целюліту / Фото primeni

Запалення і виражену набряклість іноді відносять до окремої, п'ятої стадії. У будь-якому випадку все, що вище третьої стадії, вже вважається ліподистрофією, що вимагає медичного втручання, – додала фітнес-експертка.

Як уникнути целюліту

Для того щоб на тілі не було целюліту, стежте за харчуванням – воно повинно бути правильним, ведіть активний і рухливий спосіб життя, стежте за ендокринною системою, відмовтеся від шкідливих звичок.