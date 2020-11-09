Усі ми з дитинства чуємо про користь ранкової зарядки. Чимало людей обіцяють собі неодмінно почати виконувати вправи "з понеділка". Але чи обов'язково тренуватися вранці – читайте у нашому матеріалі.

Міфи про ранкову зарядку розвінчує Active 24.

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Якщо не подобається ранкова зарядка, можна робити її ввечері / Фото zen.yandex

Міф 1: Ранок потрібно починати з гімнастики

Справді, фізичні вправи йдуть на користь організму. Однак ранкова зарядка нічим не відрізняється від фізичних вправ протягом дня.

Тому обирайте час, що є справді зручним для вас. "Совам" більше не потрібно мучитися й прокидатися раніше, щоб мляво зробити кілька вправ. Тренуйтеся вдень або ввечері.



Потрібно тренуватися 3-4 рази на тиждень / Фото Fitostrov

Міф 2: Вранці тіло більш пристосоване до тренування

А от і ні. Будь-який досвідчений шанувальник йоги скаже вам, що тіло краще розтягується ввечері.

Вранці наші м'язи та суглоби ще зовсім не розігріті після сну. За день ви розігріваєтеся, виконуючи буденні справи.



Час для зарядки обирайте самі / Фото Goodhabit

Тому ввечері набагато простіше робити складні вправи та займатися стретчингом.

Міф 3: Для зарядки потрібно прокидатися дуже рано

З такою установкою у вас точно нічого не вийде. Якщо ви звикли починати свій день о восьмій годині, то навряд чи ви будете радісно прокидатися о сьомій.

Краще почніть з коротких комплексів, що не займають багато дорогоцінного ранкового часу. Для них не потрібно буде вставати з ліжка набагато раніше – це точно посилить вашу мотивацію.

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Фізичне навантаження може бути різним / Фото Everydayme

Щоб дізнатися, чи подобається вам ранкова гімнастика, почніть з п’ятихвилинної розминки на щодень.

Безумовно, ранкова зарядка корисна. Вона налаштовує вас на продуктивний день і чудово дисциплінує. Однак якщо вам не подобається робити вправи вранці – виконуйте їх в будь-який інший час. Нехай совість більше вас не мучить.

Перегляньте відео з вправами для ранкової зарядки: