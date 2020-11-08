Сьогодні чимало дітей страждають від надмірної ваги. Батькам потрібно уважно ставитися до дитячого здоров'я і формувати в дітей харчові звички, що залишаться на усе життя. Не обійтися в процесу схуднення без спорту.

Схуднення дітей відрізняється від схуднення дорослих, повідомляє Active 24.

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Харчування має бути збалансованим і смачним / Фото Welcomediet

Основна різниця полягає у тому, що дітям не можна зменшувати денну норму калорій та корисних мікроелементів. Організм дитини росте, тому нестача калорій може призвести до непоправних наслідків.

Замість ґаджетів – прогулянки на вулиці

Справжньою проблемою є те, що сучасні діти багато часу проводять з ґаджетами в руках. Рухова активність знижена до мінімуму.



Дітям потрібні фізичні навантаження / Фото bel.cultreg

Малюки звикають грати на телефоні чи планшеті замість активних ігор вдома та на вулиці. Дуже швидко у дітей пропадає потреба рухатися, бігати й стрибати.

Батькам потрібно згадати своє дитинство – адже тоді діти навіть хвилини не сиділи на місці. Малюки мають природну непосидючість і активність – її в жодному разі не потрібно викорінювати.

Тому не давайте малюкам "розлінитися" біля екранів – розвивайте у них любов до руху. Найкраще це зробити за допомогою власного прикладу.

Не годуйте дітей силою

Організм здорової дитини зазвичай чудово знає, скільки їжі йому потрібно. Режим харчування важливий, однак якщо малюк не голодний, не потрібно годувати його силою.



Важливо, щоб дитина не переїдала / Фото md.etagi.com

Дайте дітям можливість самим повідомляти, що та коли вони хочуть їсти – звісно, у межах розумного.

Гіперопіка і надмірне "загодовування" дитини призводять до того, що малюки втрачають відчуття ситості. Вони починають переїдати, стають млявими й нерухливими, накопичують зайву вагу ще з дитинства.

Так само не потрібно використовувати їжу як заохочення чи покарання. Нехай процес харчування буде максимально природним і враховує побажання дитини.

Харчуйтеся правильно

Ця порада необхідна як дітям, так і батькам. Сформуйте в дітей корисні харчові звички – нехай вся родина харчується правильно.



Діти швидко звикають до шкідливої їжі / Фото Solerno

Існують правила, що допоможуть дитині схуднути:

потрібно виключити з раціону всі швидкі вуглеводи, замінюючи їх на повільні,

повністю позбавитися від фастфуду,

готувати свіжу їжу, збільшити кількість овочів в раціоні,

треба перестати постійно щось "перекушувати" – нехай діти їдять у визначений час і до відчуття ситості.

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Важливо рухатися

Можна віддати дитину в спортивну секцію. Сходіть разом із нею на пробні заняття в різні гуртки – нехай дитина сама обере той, що сподобається.



Дітей краще не примушувати, а зацікавлювати до занять спортом / Фото anyclass.com

Окрім того, корисно займатися ранковою зарядкою і розтяжкою.

Щоб зацікавити дитину рухатися більше, ходіть разом на прогулянки та в походи, катайтеся на велосипеді, лижах, сноуборді тощо.