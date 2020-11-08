Сегодня многие дети страдают от избыточного веса. Родителям нужно внимательно относиться к детскому здоровью и формировать у детей пищевые привычки, которые останутся на всю жизнь. Не обойтись в процессе похудения и без спорта.

Похудение детей отличается от похудения взрослых, сообщает Active 24 .

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Питание должно быть сбалансированным и вкусным / Фото Welcomediet

Основная разница заключается в том, что детям нельзя уменьшать дневную норму калорий и полезных микроэлементов. Организм ребенка растет, поэтому недостаток калорий может привести к непоправимым последствиям.

Вместо гаджетов – прогулки на улице

Настоящей проблемой является то, что современные дети много времени проводят с гаджетами в руках. Двигательная активность снижена до минимума.



Детям нужны физические нагрузки / Фото bel.cultreg

Малыши привыкают играть на телефоне или планшете вместо активных игр дома и на улице. Очень быстро у детей пропадает потребность двигаться , бегать и прыгать.

Родителям нужно вспомнить свое детство – ведь тогда дети даже минуты не сидели на месте . Малыши имеют естественную непоседливость и активность – ее ни в коем случае не нужно искоренять.

Поэтому не давайте малышам "разлениться" у экранов – развивайте в них любовь к движению. Лучше всего это сделать с помощью собственного примера.

Не кормите детей силой

Организм здорового ребенка обычно прекрасно знает, сколько пищи ему нужно. Режим питания важен, однако если малыш не голоден, не нужно кормить его силой.



Важно, чтобы ребенок не переедал / Фото md.etagi.com

Дайте детям возможность самим сообщать, что и когда они хотят есть – конечно, в пределах разумного.

Гиперопека и чрезмерное "закармливание" ребенка приводят к тому, что дети теряют ощущение сытости . Они начинают переедать, становятся вялыми и неподвижными, накапливают лишний вес с детства.

Так же не нужно использовать пищу в качестве поощрения или наказания. Пусть процесс питания будет максимально естественным и учитывает пожелания ребенка.

Питайтесь правильно

Этот совет необходим как детям, так и родителям. Сформируйте у детей полезные пищевые привычки – пусть вся семья питается правильно.



Дети быстро привыкают к вредной пище / Фото Solerno

Существуют правила, которые помогут ребенку похудеть:

нужно исключить из рациона все быстрые углеводы, заменяя их на медленные,

полностью избавиться от фастфуда,

готовить свежую еду, увеличить количество овощей в рационе,

надо перестать постоянно что-то "перекусывать" – пусть дети едят в определенное время и до ощущения сытости.

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Важно двигаться

Можно отдать ребенка в спортивную секцию. Сходите с ним на пробные занятия в различные кружки – пусть ребенок сам выберет то, что понравится.



Детей лучше не заставлять, а заинтересовывать к занятиям спортом / Фото anyclass.com

Кроме того, полезно заниматься утренней зарядкой и растяжкой.