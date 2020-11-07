В стремлении избавиться от лишних килограммов, многие совершают ошибки, после которых грядут неприятные последствия.

Каких промахов следует избегать при похудении, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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1. Резкое сокращение калорийности и объемов еды

В желании скорее стать стройнее и согнать лишний вес, многие резко ограничивают питание.

Мы начинаем есть один огурец, яйцо и 2 литра воды за день, надеясь проснуться с -5 кг. Если вы мазохист, то неделю протянете, но физическое, моральное состояние будет явно не ахти. А организм вам за такие выходки точно спасибо не скажет! – отметила Клебан.

2. Однообразное питание

Рацион худеющего человека должен быть разнообразным. Это необходимо не только для того, чтобы избежать срывов, но и чтобы наполнять организм нужными веществами.

3. Сверхнагрузки

В попытках как можно скорее похудеть, мы начинаем ходить в зал ежедневно. Однако это является серьезной ошибкой. Физические сверхнагрузки негативно влияют на общее физическое состояние, а также на позвоночник и суставы. Нормальный режим – 3 тренировки в неделю. Помните, что мышцы восстанавливаются в течение 48 часов после нагрузки.

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Чаи и таблетки для похудения

Подобные препараты не являются жиросжигающими. Они всего лишь дают мочегонный или слабительный эффект. После таких экспериментов начинают выпадать волосы, а кожа становится жирной или сухой.

Диета

Для похудения многие выбирают модные диеты. Однако и они – не панацея. После большинства из диет начинаются пробемы с ногтями, кожей и здоровьем в целом. Кроме того, вернувшись к привычному питанию, сброшенные килограммы возвращаются обратно.

Не экспериментируйте со здоровьем – худейте правильно / Фото psychologies