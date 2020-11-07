У прагненні позбутися зайвих кілограмів, багато хто робить помилки, після яких настають неприємні наслідки.

Яких промахів слід уникати при схудненні, розповіла нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.

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1. Різке скорочення калорійності і обсягів їжі

У бажанні швидше стати стрункішим і зігнати зайву вагу, багато хто різко обмежує харчування.

Ми починаємо їсти один огірок, яйце і 2 літри води за день, сподіваючись прокинутися з -5 кг. Якщо ви мазохіст, то тиждень протягнете, але фізичний, моральний стан буде явно не ахті. А організм вам за такі витівки точно спасибі не скаже! – зазначила Клебан.

2. Одноманітне харчування

Раціон людини, яка худне, повинен бути різноманітним. Це необхідно не лише для того, щоб уникнути зривів, але і щоб наповнювати організм потрібними речовинами.

3. Перенавантаження

У спробах якомога швидше схуднути, ми починаємо ходити в зал щодня. Однак це є серйозною помилкою. Фізичні перенавантаження негативно впливають на загальний фізичний стан, а також на хребет і суглоби. Нормальний режим – 3 тренування на тиждень. Пам'ятайте, що м'язи відновлюються протягом 48 годин після навантаження.

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Чаї і таблетки для схуднення

Подібні препарати не є жироспалювальними. Вони всього лише дають сечогінний або проносний ефект. Після таких експериментів починає випадати волосся, а шкіра стає жирною або сухою.

Дієта

Для схуднення багато хто вибирає модні дієти. Однак і вони – не панацея. Після більшості з дієт починаються пробеми з нігтями, шкірою і здоров'ям в цілому. Крім того, повернувшись до звичного харчування, скинуті кілограми повертаються назад.

Не експериментуйте зі здоров'ям – худніть правильно​ / Фото psychologies