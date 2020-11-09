Все мы с детства слышим о пользе утренней зарядки. Многие обещают себе непременно начать выполнять упражнения "с понедельника". Но обязательно ли тренироваться утром – читайте в нашем материале.

Мифы об утренней зарядке развенчивает Active 24 .

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Если не нравится утренняя зарядка, можно делать ее вечером / Фото zen.yandex

Миф 1: Утро нужно начинать с гимнастики

Действительно, физические упражнения идут на пользу организму. Однако утренняя зарядка ничем не отличается от физических упражнений в течение дня .

Поэтому выбирайте время, которое будет действительно удобным для вас. "Совам" больше не нужно мучиться и просыпаться раньше, чтобы вяло сделать несколько упражнений. Тренируйтесь днем или вечером .



Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю / Фото Fitostrov

Миф 2: Утром тело более приспособлено к тренировке

А вот и нет. Любой опытный поклонник йоги скажет вам, что тело лучше растягивается вечером .

Утром наши мышцы и суставы еще вовсе не разогреты после сна . За день вы разогреваетесь, выполняя обычные дела.



Время для зарядки выбирайте сами / Фото Goodhabit

Поэтому вечером гораздо проще делать сложные упражнения и заниматься стретчингом.

Миф 3: Для зарядки нужно просыпаться очень рано

С такой установкой у вас точно ничего не получится . Если вы привыкли начинать свой день в восемь часов, то вряд ли вы будете радостно просыпаться в семь.

Лучше начните с коротких комплексов , которые не занимают много драгоценного утреннего времени. Для них не нужно будет вставать с постели гораздо раньше – это точно усилит вашу мотивацию.

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Физическая нагрузка может быть разной / Фото Everydayme

Чтобы узнать, нравится ли вам утренняя гимнастика, начните с пятиминутной разминки на каждый день.

Безусловно, утренняя зарядка полезна. Она настраивает вас на продуктивный день и прекрасно дисциплинирует. Однако, если вам не нравится делать упражнения утром – выполняйте их в любое другое время . Пусть совесть больше вас не мучает.

Видео с упражнениями для утренней зарядки: