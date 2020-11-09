Мифы об утренней зарядке: почему она нужна не всем
Все мы с детства слышим о пользе утренней зарядки. Многие обещают себе непременно начать выполнять упражнения "с понедельника". Но обязательно ли тренироваться утром – читайте в нашем материале.
Мифы об утренней зарядке развенчивает Active 24.
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Если не нравится утренняя зарядка, можно делать ее вечером / Фото zen.yandex
Миф 1: Утро нужно начинать с гимнастики
Действительно, физические упражнения идут на пользу организму. Однако утренняя зарядка ничем не отличается от физических упражнений в течение дня.
Поэтому выбирайте время, которое будет действительно удобным для вас. "Совам" больше не нужно мучиться и просыпаться раньше, чтобы вяло сделать несколько упражнений. Тренируйтесь днем или вечером.
Нужно тренироваться 3-4 раза в неделю / Фото Fitostrov
Миф 2: Утром тело более приспособлено к тренировке
А вот и нет. Любой опытный поклонник йоги скажет вам, что тело лучше растягивается вечером.
Утром наши мышцы и суставы еще вовсе не разогреты после сна. За день вы разогреваетесь, выполняя обычные дела.
Время для зарядки выбирайте сами / Фото Goodhabit
Поэтому вечером гораздо проще делать сложные упражнения и заниматься стретчингом.
Миф 3: Для зарядки нужно просыпаться очень рано
С такой установкой у вас точно ничего не получится. Если вы привыкли начинать свой день в восемь часов, то вряд ли вы будете радостно просыпаться в семь.
Лучше начните с коротких комплексов, которые не занимают много драгоценного утреннего времени. Для них не нужно будет вставать с постели гораздо раньше – это точно усилит вашу мотивацию.
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Физическая нагрузка может быть разной / Фото Everydayme
Чтобы узнать, нравится ли вам утренняя гимнастика, начните с пятиминутной разминки на каждый день.
Видео с упражнениями для утренней зарядки:
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