Многие женщины жалуются на появление жира внизу живота. Причины его образования могут быть разными.

Самые распространенные из них назвала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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По словам Медушкиной, животы у всех разные, так как и причины их появления тоже разные.

Почему появляется жир внизу живота

Роды. После беременности и рождения ребенка у женщин может появляться послеродовой живот. Это происходит из-за того, что этой зоне не уделяли внимание (отсутствие физической активности, уходовых процедур и, конечно же, сбалансированного питания). Такой живот может быть плотным и выпуклым, а может быть мягким и с дряблой кожей, которая не восстановилась после вынашивания ребенка.

"Фартук" после кесарева сечения. Это так называемый жировой мешок внизу живота, который остается над швом после операции. Довольно часто после родов женщины худеют, возвращаются в привычную для себя форму, но "фартук" продолжает висеть.

Форма живота зависит от причины его появления / Иллюстрация Екатерина Медушкина

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Гормональный сбой. "Неполадки" в работе эндокринной системы и выработке какого-либо гормона также могут спровоцировать появление дряблого живота без талии, со складками или валиками на боках и животе. Наиболее часто жир находится в нижней части живота.

Возрастные изменения. Еще одна причина появления живота и боков. Так, с возрастом у женского пола меняется гормональный фон и уменьшается выработка эстрогенов. Это становится причиной появления "спасательного круга" в области живота.