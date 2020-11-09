Багато жінок скаржаться на появу жиру внизу живота. Причини його освіти можуть бути різними.

Найпоширеніші з них назвала фітнес-експертка, нутриціолог Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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За словами Медушкіної, животи у всіх різні, так як і причини їх появи теж різні.

Чому з'являється жир внизу живота

Пологи. Після вагітності та народження дитини у жінок може з'являтися післяпологовий живіт. Це відбувається через те, що цій зоні не приділяли увагу (відсутність фізичної активності, доглядових процедур і, звичайно ж, збалансованого харчування). Такий живіт може бути щільним і опуклим, а може бути м'яким і з в'ялою шкірою, яка не відновилася після виношування дитини.

"Фартух" після кесаревого розтину. Це так званий жировий мішок внизу живота, який залишається над швом після операції. Досить часто після пологів жінки худнуть, повертаються у звичну для себе форму, але "фартух" продовжує висіти.

Форма живота залежить від причини його появи / Ілюстрація Катерина Медушкіна​

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Гормональний збій. "Проблеми" в роботі ендокринної системи та вироблення будь-якого гормону також можуть спровокувати появу в'ялого живота без талії, зі складками або валиками на боках і животі. Найбільш часто жир знаходиться у нижній частині живота.

Вікові зміни. Ще одна причина появи живота і боків. Так, з віком у жіночої статі змінюється гормональний фон і зменшується вироблення естрогену. Це стає причиною появи "рятувального круга" в області живота.