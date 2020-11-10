Позбутися від зайвих кілограмів, отримати ідеальну фігуру або просто повернути собі колишню форму мріє багато людей, проте вдається це не всім.

З яких причин багато хто не може дійти до мети, пояснив відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

Читайте Чи можна їсти макарони при схудненні: з'явилося цікаве пояснення

Головними причинами того, що ви ніяк не можете досягти успіху у здобутті ідеальної фігури, є відсутність системності та кілька принципових помилок у формуванні дієти, – зазначив Гречанюк.

5 основних причин невдач у схудненні

1. Ви їсте занадто багато

Занадто великі порції – одна з основних помилок у спробах скинути зайву вагу. Це стосується і корисної їжі. Наприклад, горіхи містять корисні жири, але цей продукт висококалорійний і вживати його потрібно помірно. Тому важливо орієнтуватися на загальну калорійність і дотримуватися грамотний баланс БЖУ.

2. Ви їсте занадто мало

Як би дивно не виглядав цей пункт, але він важливий. Досить часто люди їдять мало, але вибирають продукти, які не насичують. Наприклад, вибравши на сніданок солодкі пластівці, через годину ви знову будете голодні. Якщо ж з'їсти на сніданок авокадо з яйцем і салатом, до вечора ви будете ситі. Пам'ятайте, що для схуднення необхідно вибирати правильні продукти з достатньою кількістю цільного зерна і білка.

3. Ви їсте неправильну їжу

Продукти можуть бути ситними, а можуть бути калорійними і не ситними. Вибирайте ту їжу, яка збереже відчуття ситості. Вуглеводи повинні бути складними і без цукру, жири – рослинні і корисні, білки – не зі зверхоброблених продуктів. Намагайтеся уникати порожніх калорій, прихованих цукрів, підсилювачів смаку – все це підвищує почуття голоду.

Цікаво Приховані калорії, які заважають схуднути: в яких продуктах вони містяться

4. Ви займаєтеся спортом і не стежите за дієтою

Багато хто помилково вважає, що для отримання ідеального тіла достатньо включити в своє життя спорт. Однак без контролю харчування і дефіциту калорій фізична активність не принесе бажаних результатів у зниженні ваги. Контролюйте ваш раціон.

5. У вас неправильне мислення

Для того щоб досягти чогось, потрібен правильний настрій і мотивація. Тому в першу чергу розберіться, чому вам треба схуднути.

Усвідомте, що схуднення – не самоціль, а лише підсумок оздоровлення, не тимчасова вигода, а довгострокова стратегія. Лише розуміння, як важливо саме для вас збереження здоров'я, в тому числі і через підтримання гарної фізичної форми, зможе забезпечити вам стійкий результат. Красиве підтягнуте тіло при системних збоях і хронічних хворобах знайти неможливо, – підкреслив Гречанюк.