Избавиться от лишних килограммов, получить идеальную фигуру или просто вернуть себе прежнюю форму мечтают многих, однако удается это не всем.

По каким причинам многие не могут дойти к цели, пояснил известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Главными причинами того, что вы никак не можете преуспеть в обретении идеальной фигуры, являются отсутствие системности и несколько принципиальных ошибок в формировании диеты, – отметил Гречанюк.

5 основных причин неудач в похудении

1. Вы едите слишком много

Слишком большие порции – одна из основных ошибок в попытках сбросить лишний вес. Это касается и полезной еды. Например, орехи содержат полезные жиры, но этот продукт высококалорийный и употреблять его нужно умеренно. Поэтому важно ориентироваться на общую калорийность и соблюдать грамотный баланс БЖУ.

2. Вы едите слишком мало

Как бы странно не выглядел этот пункт, но он важен. Довольно часто люди едят мало, но выбирают продукты, которые не насыщают. Например, выбрав на завтрак сладкие хлопья, через час вы снова будете голодны. Если же съесть на завтрак авокадо с яйцом и салатом, до вечера вы будете сыты. Помните, что для похудения необходимо выбирать правильные продукты с достаточным количеством цельного зерна и белка.

3. Вы едите неправильную еду

Продукты могут быть сытными, а могут быть калорийными и не сытными. Выбирайте ту пищу, которая сохранит чувство сытости. Углеводы должны быть сложными и без сахара, жиры – растительные и полезные, белки – не из сверхобработанных продуктов. Старайтесь избегать пустых калорий, скрытых сахаров, усилителей вкуса – все это повышает чувство голода.

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4. Вы занимаетесь спортом и не следите за диетой

Многие ошибочно считают, что для получения идеального тела достаточно включить в свою жизнь спорт. Однако без контроля питания и дефицита калорий физическая активность не принесет желаемых результатов в снижении веса. Контролируйте ваш рацион.

5. У вас неправильное мышление

Для того чтобы достичь чего-либо, нужен правильный настрой и мотивация. Поэтому в первую очередь разберитесь, почему вам надо похудеть.

Осознайте, что похудение – не самоцель, а лишь итог оздоровления, не временная выгода, а долговременная стратегия. Лишь понимание, как важно именно для вас сохранение здоровья, в том числе и через поддержание хорошей физической формы, сможет обеспечить вам стойкий результат. Красивое подтянутое тело при системных сбоях и хронических болезнях обрести невозможно, – подчеркнул Гречанюк.