Многие хотят похудеть, избавиться от жира на животе и бедрах, но не знают, с чего начать.

Эффективную жиросжигающую тренировку показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Аэробную тренировку длительностью 40 минут нужно выполнять в три круга. После каждого из них можно пару минут отдохнуть, выпить немного воды, и приступать к дальнейшей работе. В целом, для занятия понадобятся гантели, коврик и вода.

Тренировку следует начинать с качественной разминки (7-10 минут).

Упражнение №1

Принимаем положение планки, держа в руках гантели (на их выпуклые части нужно опереться руками).В такой позе через сторону тянем колено к плечу – сначала одна нога, потом другая. Следом тянем локоть вверх – сначала одну руку, потом вторую. Далее через прыжок подтягиваем ноги к груди, садимся в присед, а потом выталкиваем гантели наверх. Опускаем к плечам и возвращаемся в исходное положение. Необходимо повторить 8 раз.

Упражнение №2

Ложимся на спину, сгибаем ноги, стопы находятся на полу. Руки с гантелями разводим в стороны. Далее, опираясь на стопы и плечи, выталкиваем таз вверх, делая ягодичный мостик. Паралелльно делаем жим гантелей наверх. Важно, чтобы вся нагрузка уходила на плечи, стопы и ягодицы. Повторяем 20 раз.

Упражнение №3

"Прямой двуножный скалолаз" – из положения планка необходимо сделать прыжок, подтягивая ноги к груди, и вернуться в исходную позицию. Повторяем 10 раз.

Екатерина Медушкина показала жиросжигающую тренировку / Фото Екатерина Медушкина, Instagram

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Упражнение №4

Делаем полуприсед, руки – перед собой. После этого поочередно опускаем и поднимаем колени. На каждую ногу делаем 8-10 повторений.

Упражнение №5

Меняем два положения – поочередно планка на прямых руках и классическая на локтях. Ведущую руку чередуем. Новички могут выполнять это упражнение с колен. На каждую руку повторяем 8-10 раз.

Завершаем тренировку хорошей 15-минутной заминкой.