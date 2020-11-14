3 мифа о спортивном питании
Спортивное питание – это особая группа пищевых добавок, которая является дополнительным источником белков, углеводов и жиров.
Вокруг спортивного питания ходит много мифов, самые популярные из них развенчала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Протеин накачает мышцы
Протеин является источником белка. Он помогает спортсмену добрать необходимую норму, если это не удается сделать с помощью питания.
Так что не получится накачать ж…, просто втирая туда белый порошок, – отметила Федорищева.
Л-карнитин помогает похудеть, лежа на диване
Это популярное природное вещество. Оно работает исключительно в условиях аэробных нагрузок, облегчая транспортировку ненасыщенных жирных кислот на митохондрии клеток. Это значит, что Л-карнитин не подействует без анаэробных тренировок. Также классический силовой тренинг не даст результатов.
Проще говоря, Л-карнитин упрощает и ускоряет процесс похудания, но бессилен, если для этого ничего не делать, – пояснила Федорищева.
Вокруг спортивного питания ходит множество слухов / Фото stillana
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ВСАА нужно пить только в дни тренировок
Еще один популярный миф. Аминокислоты предотвращают разрушение мышц, которые (в случае недостатке белка) могут разрушаться и в дни отдыха.
Это отличный вариант, если сложно контролировать питание и не удается получать аминокислоты из еды. В таком случае помогут ВСАА. В дни отдыха их тоже нужно принимать, но в утреннее время.
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