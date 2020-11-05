В этом году жители большинства стран столкнулись с карантином и самоизоляцией, когда тренажерные залы были закрыты.

На случая введения новых ограничений, можно тренироваться дома – с подушками и диваном, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Тренировка с диваном

Каждое упражнение выполняется по 3-4 подхода по 12-35 раз (детали указаны на видео). Между упражнениями необходимо делать отдых – 30 секунд. Перерыв между подходами – 1,5-2 минуты.

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Тренировка с подушками

На случай, если закроются тренажерные залы, пригодятся и домашние подушки. С их помощью можно устроить насыщенную и эффективную тренировку.

Занятие, представленное Татьяной Федорищевой, состоит из 8 упражнений – по 4 подхода к каждому. Тренировка проводится по принципу: 30 секунд работы – 15 секунд отдыха (между подходами). После выполненного упражнения (4 подхода) можно 1 минуту отдохнуть.