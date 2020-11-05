У цьому році жителі більшості країн зіткнулися із карантином та самоізоляцією, коли тренажерні зали були закриті.

У випадку введення нових обмежень, можна тренуватися вдома – з подушками і диваном, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Тренування з диваном

Кожна вправа виконується по 3-4 підходи по 12-35 разів (деталі вказані на відео). Між вправами необхідно робити відпочинок – 30 секунд. Перерва між підходами – 1,5-2 хвилини.

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Тренування з подушками

На випадок, якщо закриються тренажерні зали, стануть у нагоді і домашні подушки. З їхньою допомогою можна влаштувати насичене і ефективне тренування.

Заняття, представлене Тетяною Федоріщевою, складається з 8 вправ – по 4 підходи до кожної. Тренування проводиться за принципом: 30 секунд роботи – 15 секунд відпочинку (між підходами). Після виконаної вправи (4 підходи) можна 1 хвилину відпочити.