Спортивне харчування – це особлива група харчових добавок, яка є додатковим джерелом білків, вуглеводів і жирів.

Навколо спортивного харчування ходить багато міфів, найпопулярніші з них розвінчала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Протеїн накачає м'язи

Протеїн є джерелом білка. Він допомагає спортсмену добрати необхідну норму, якщо це не вдається зробити за допомогою харчування.

Так що не вийде накачати ж..., просто втираючи туди білий порошок, – зазначила Федорищева.

Л-карнітин допомагає схуднути, лежачи на дивані

Це популярна природна речовина. Вона працює виключно в умовах аеробних навантажень, полегшуючи транспортування ненасичених жирних кислот на мітохондрії клітин. Це означає, що Л-карнітин не подіє без анаеробних тренувань. Також класичний силовий тренінг не дасть результатів.

Простіше кажучи, Л-карнітин спрощує і прискорює процес схуднення, але безсилий, якщо для цього нічого не робити, – пояснила Федорищева.

Навколо спортивного харчування ходить безліч чуток​ / Фото stillana

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ВСАА потрібно пити лише у дні тренувань

Ще один популярний міф. Амінокислоти запобігають руйнуванню м'язів, які (у разі нестачі білка) можуть руйнуватися і в дні відпочинку.

Це відмінний варіант, якщо складно контролювати харчування і не вдається отримувати амінокислоти з їжі. У такому випадку допоможуть ВСАА. У дні відпочинку їх теж потрібно приймати, але в ранковий час.