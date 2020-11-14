3 міфи про спортивне харчування
Спортивне харчування – це особлива група харчових добавок, яка є додатковим джерелом білків, вуглеводів і жирів.
Навколо спортивного харчування ходить багато міфів, найпопулярніші з них розвінчала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Протеїн накачає м'язи
Протеїн є джерелом білка. Він допомагає спортсмену добрати необхідну норму, якщо це не вдається зробити за допомогою харчування.
Так що не вийде накачати ж..., просто втираючи туди білий порошок, – зазначила Федорищева.
Л-карнітин допомагає схуднути, лежачи на дивані
Це популярна природна речовина. Вона працює виключно в умовах аеробних навантажень, полегшуючи транспортування ненасичених жирних кислот на мітохондрії клітин. Це означає, що Л-карнітин не подіє без анаеробних тренувань. Також класичний силовий тренінг не дасть результатів.
Простіше кажучи, Л-карнітин спрощує і прискорює процес схуднення, але безсилий, якщо для цього нічого не робити, – пояснила Федорищева.
Навколо спортивного харчування ходить безліч чуток / Фото stillana
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ВСАА потрібно пити лише у дні тренувань
Ще один популярний міф. Амінокислоти запобігають руйнуванню м'язів, які (у разі нестачі білка) можуть руйнуватися і в дні відпочинку.
Це відмінний варіант, якщо складно контролювати харчування і не вдається отримувати амінокислоти з їжі. У такому випадку допоможуть ВСАА. У дні відпочинку їх теж потрібно приймати, але в ранковий час.
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