Для того, щоб схуднути, потрібно тривалий час вживати менше калорій, ніж потребує організм. Однак різноманіття їжі в магазинах призводить до того, що багато людей переїдають.

Про причини переїдання повідомляє український тренер Валерій Рудь у своєму Instagram.

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Великі пачки

"25 відсотків – безкоштовно", "Третій – у подарунок" – такі написи на пакуванні змушують нас купувати товар. Велика ймовірність, що ми з'їмо порцію більшу, аніж нам треба.



Чим більша пачка – тим більше ви з'їсте / Фото otvet.mail.ru

Часто вибір людей зупиняється на дешевшому продукті, якого можна придбати багато. Але треба зважати, що краще з'їсти одну якісну цукерку, ніж регулярно вживати пів кілограма цукерок сумнівної якості за ті ж гроші.

Фігура та організм будуть вдячні за такий вибір.

Надто різноманітна їжа роздражнює апетит

Пригадайте простий приклад: скільки усього люди зазвичай з'їдають за шведським столом? Багато смачної їжі в легкому доступі провокує переїдання.



При різноманітті хочеться спробувати все / Фото lulu.in.ua

Натомість з'їсти багато одного продукту досить складно. Розмаїття їжі "вимикає" сигнали нашого тіла – ми не відчуваємо, коли вже досить.

Тому старайтеся вживати одноманітну їжу за один прийом.

Поєднання смаків – бомба уповільненої дії

Існує три основні смаки, що змушують нас хотіти ще. Це цукор, сіль та жир. Поєднання таких смаків провокує переїдання. Тому важко зупинитися їсти, наприклад, чипси й картоплю фрі – у них з'єднали сіль та жир. Або морозиво, де поєднані жир і цукор.



Поєднання жирного й солоного провокує переїдання / Фото fan.az

Найнебезпечнішим є поєднання усіх трьох смаків: солодкого, солоного й жирного. Тому обережно ставтеся до картоплі фрі з кетчупом, десертів із солоною карамеллю та шоколадних батончиків.

Їжа = спілкування



Не потрібно їсти "за компанію" / Фото Yuga

Часто ми їмо "за компанію", або купуємо різні шкідливі смаколики, щоб провести час з друзями. Усе це неминуче призводить до переїдання і "дарує" зайві калорії.

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Надто багато задоволення від їжі

Для сучасних людей процес харчування перестав бути тільки потребою для одержання енергії. Сьогодні існує так багато смачної та різноманітної їжі, що люди отримують від неї величезне задоволення.



Часто їжа стає єдиним задоволенням / Фото zik.ua

Це не погано, однак їжа не повинна ставати єдиним задоволенням. Не менше приємних емоцій дарують активний спосіб життя, прогулянки й спорт. Їжа є легкодоступною і не потребує додаткових зусиль для вживання – тому чимало людей переїдають.