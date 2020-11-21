Если вы хотите избавиться от лишнего веса, необходимо соблюдать 5 правил – они являются основой для правильного похудения.

Какие именно нюансы нужно учитывать, разъяснила фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Что мешает похудеть

Плохой сон

Один из самых важных моментов для сброса веса – полноценный сон. Если вы мало или плохо спите – похудеть будет очень сложно.

Стресс

Если вы находитесь в состоянии стресса, постоянно беспокойны – организм также будет работать со сбоями.

Питания без учета КБЖУ

Для того чтобы сбросить лишние килограммы, важно понимать ценность продуктов питания, и что они дают организму.

Для того чтобы избавиться от лишнего веса, нужно соблюдать несколько правил /Фото perfecto-room

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Питание без дефицита

Важно не только правильно питаться и разбираться в белках, жирах и углеводах, но и придерживаться дефицита в общей суточной калорийности. Это является основой для сброса веса.

Мониторинг результата

Любые результаты похудения нужно правильно просчитывать – все формулы являются примерными шаблонами и имеют погрешности. Для того чтобы верно понимать результат, необходимо взвешиваться и снимать замеры каждую неделю, и корректировать КБЖУ.