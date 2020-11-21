5 правил, без соблюдения которых нельзя похудеть
Если вы хотите избавиться от лишнего веса, необходимо соблюдать 5 правил – они являются основой для правильного похудения.
Какие именно нюансы нужно учитывать, разъяснила фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Что мешает похудеть
Плохой сон
Один из самых важных моментов для сброса веса – полноценный сон. Если вы мало или плохо спите – похудеть будет очень сложно.
Стресс
Если вы находитесь в состоянии стресса, постоянно беспокойны – организм также будет работать со сбоями.
Питания без учета КБЖУ
Для того чтобы сбросить лишние килограммы, важно понимать ценность продуктов питания, и что они дают организму.
Для того чтобы избавиться от лишнего веса, нужно соблюдать несколько правил /Фото perfecto-room
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Питание без дефицита
Важно не только правильно питаться и разбираться в белках, жирах и углеводах, но и придерживаться дефицита в общей суточной калорийности. Это является основой для сброса веса.
Мониторинг результата
Любые результаты похудения нужно правильно просчитывать – все формулы являются примерными шаблонами и имеют погрешности. Для того чтобы верно понимать результат, необходимо взвешиваться и снимать замеры каждую неделю, и корректировать КБЖУ.
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