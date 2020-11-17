Все, кто пытается избавиться от лишних килограммов, отказываются от мучных изделий, считая, что из-за них могут набрать вес.

На самом деле булочки и хлеб можно есть, если в их составе – правильные ингредиенты, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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Булочки, плюшки, тортики – мечта сладкоежки, но как быть, если ты хочешь быть здоровым и стройным?​ А ведь состав сладостей оставляет желать лучшего — куча простых углеводов, жиров и всякой химии. Они ведут к набору лишнего веса и появлению целлюлита. Совсем отказываться от выпечки не обязательно, – отметила Клебан.

Какие мучные изделия можно есть при похудении

Она пояснила, что утром можно побаловать себя мучными вкусностями. Однако они должны быть изготовлены из правильных ингредиентов, к которым относятся:

Отруби

Цельнозерновая мука

Мука из полбы и другие полезные виды

Клетчатка

Овсяные хлопья.

Используйте для выпечки правильные ингредиенты / Фото eg

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Все указанные ингредиенты являются сложными углеводами, а это значит, что они не повышают глюкозу в крови, сохраняют чувство сыточти надолго, а также насыщают организм полезными веществами и не провоцируют появление избыточного веса.

Правила приготовления "правильной" выпечки