Всі, хто намагаються позбутися зайвих кілограмів, відмовляються від борошняних виробів, вважаючи, що через них можуть набрати вагу.

Насправді булочки і хліб можна їсти, якщо в їх складі – правильні інгредієнти, розповіла нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.

Читайте Чи можна їсти макарони при схудненні: з'явилося цікаве пояснення

Булочки, плюшки, тортики – мрія ласунки, але як бути, якщо ти хочеш бути здоровим і струнким? Адже склад солодощів залишає бажати кращого – купа простих вуглеводів, жирів і різноманітної хімії. Вони ведуть до набору зайвої ваги і появи целюліту. Зовсім відмовлятися від випічки не обов'язково, – зазначила Клебан.

Які борошняні вироби можна їсти при схудненні

Вона пояснила, що вранці можна побалувати себе борошняними смаколиками. Однак вони повинні бути виготовлені з правильних інгредієнтів, до яких відносяться:

Висівки

Цільнозернове борошно

Борошно з полби та інші корисні види

Клітковина

Вівсяні пластівці.

Використовуйте для випічки правильні інгредієнти​ / Фото eg

Цікаво Який сир можна їсти при схудненні

Всі зазначені інгредієнти є складними вуглеводами, а це значить, що вони не підвищують глюкозу в крові, зберігають почуття ситочті надовго, а також насичують організм корисними речовинами і не провокують появу надмірної ваги.

Правила приготування "правильної" випічки