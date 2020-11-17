Починаємо худнути: які булочки, торти та хліб можна їсти
Всі, хто намагаються позбутися зайвих кілограмів, відмовляються від борошняних виробів, вважаючи, що через них можуть набрати вагу.
Насправді булочки і хліб можна їсти, якщо в їх складі – правильні інгредієнти, розповіла нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.
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Булочки, плюшки, тортики – мрія ласунки, але як бути, якщо ти хочеш бути здоровим і струнким? Адже склад солодощів залишає бажати кращого – купа простих вуглеводів, жирів і різноманітної хімії. Вони ведуть до набору зайвої ваги і появи целюліту. Зовсім відмовлятися від випічки не обов'язково, – зазначила Клебан.
Які борошняні вироби можна їсти при схудненні
Вона пояснила, що вранці можна побалувати себе борошняними смаколиками. Однак вони повинні бути виготовлені з правильних інгредієнтів, до яких відносяться:
- Висівки
- Цільнозернове борошно
- Борошно з полби та інші корисні види
- Клітковина
- Вівсяні пластівці.
Використовуйте для випічки правильні інгредієнти / Фото eg
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Всі зазначені інгредієнти є складними вуглеводами, а це значить, що вони не підвищують глюкозу в крові, зберігають почуття ситочті надовго, а також насичують організм корисними речовинами і не провокують появу надмірної ваги.
Правила приготування "правильної" випічки
- Якщо у рецепті вказано кисломолочний продукт – беріть низької жирності.
- Цукор замініть на сахзам або сиропи.
- Випікайте у силіконових формочках – без масла.
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