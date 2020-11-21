Як це зробити, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз e своєму Instagram.

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Користь ламінарії (морскої капусти)

Морська капуста багата різними мікроелементами і вітамінами​ / Фото men's life

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Морська капуста містить вдвічі більше фосфору, в 11 разів – магнію, в 16 – заліза, в 40 разів – натрію в порівнянні зі звичайною капустою, зазначила Юсюз.

Протипоказання

Морську капусту не слід вживати людям, у яких алергія на йод, а також порошковий варіант вагітним і тим, хто страждає кропив'янкою, ринітом, вугровими висипами, фурункульозом.

Протипоказана вона і тим, у кого: нефрит, туберкульоз, нефроз, гіпертиреоз і аутоімунні захворювання щитовидної залози.

Але в цілому таких унікальних корисних властивосей, як морська капуста, не має жоден з продуктів харчування! У раціон харчування досить вводити в день до 2 столових ложок, – уточнила Юсюз.