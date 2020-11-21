Морська капуста: як вона впливає на зниження ваги
Морська капуста здатна запобігти набору ваги і навіть ожирінню, якщо її правильно включити в раціон.
Як це зробити, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз e своєму Instagram.
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Користь ламінарії (морскої капусти)
- Покращує травлення і перистальтику
- Має антиоксидантну активність
- Сприяє лікуванню хронічного запору
- Допомагає схуднути
- Забезпечує організм йодом і сприятливо впливає на здоров'я щитовидної залози.
Морська капуста містить:
- йод
- бром
- марганець
- цинк
- магній
- залізо
- калій
- натрій
- сіру
- фосфор
- азот
- вітаміни: А, В1, В2, В12, С, D, Е
- пантотенову і фолієву кислоти
- полісахариди
- L-фруктозу
- білкові речовини
- особливі речовини, які зміцнюють коріння волосся людини.
Морська капуста багата різними мікроелементами і вітамінами / Фото men's life
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