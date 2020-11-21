Как это сделать, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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Морская капуста богата различными микроэлементами и витаминами / Фото men's life

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Морская капуста содержит вдвое больше фосфора, в 11 раз – магния, в 16 – железа, в 40 раз – натрия в сравнении с обычной капустой, отметила Юсюз.

Противопоказания

Морскую капусту не следует употреблять людям, у которых аллергия на йод, а также беременным и тем, кто страдает крапивницей, ринитом, угревыми сыпями, фурункулезом.

Противопоказана она и тем, у кого: нефрит, туберкулез, нефроз, гипертиреоз и аутоиммунные заболевания щитовидной железы.