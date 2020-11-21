Морская капуста: как она влияет на снижение веса
Морская капуста способна предотвратить набор веса и даже ожирение, если ее правильно включить в рацион.
Как это сделать, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.
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Польза ламинарии (морской капусты)
- Улучшает пищеварение и перистальтику
- Обладает антиоксидантной активностью
- Способствует лечению хронического запора
- Помогает похудеть
- Обеспечивает организм йодом и благоприятно влияет на здоровье щитовидной железы.
Морская капуста содержит:
- йод
- бром
- марганец
- цинк
- магний
- железо
- калий
- натрий
- серу
- фосфор
- азот
- витамины: А, В1, В2, В12, С, D, Е
- пантотеновую и фолиевую кислоты
- полисахариды
- L-фруктозу
- белковые вещества
- особые вещества, которые укрепляют корни волос человека.
Морская капуста богата различными микроэлементами и витаминами / Фото men's life
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Но в целом такими уникальными полезными свойствами, как морская капуста, не обладает больше ни один из продуктов питания! В рацион питания достаточно вводить в день до 2 столовых ложек, – уточнила Юсюз.
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