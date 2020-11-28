Для того щоб схуднути раз і назавжди, необхідно 7 основних моментів правильного харчування зробити своїми звичками.

Які це правила – розповіла фахівчиня з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.

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7 корисних звичок для схуднення

1. Сніданок

Багато хто не любить їсти вранці, однак саме цей прийом їжі є першою найважливішою звичкою для схуднення. Снідати потрібно не пізніше, ніж через 1 годину після пробудження!

2. Дефіцит калорій

Багато хто вважає, що для схуднення потрібно мало їсти, – це невірна думка. Звичайно, у перші дні ви будете втрачати вагу, але трохи пізніше вона повернеться з надбавкою. Важливо створити природний для огранізму дефіцит калорій. Це має бути поріг від 10 до 20%.

3. Корисні жири

Більшість людей, які бажають схуднути, вважають, що потрібно повністю відмовитися від жирів. Це теж помилка. Важливо привчити себе вживати жири, але в обмеженій кількості. Це можуть бути:

вершкове масло від 72,5%;

горіхи;

авокадо;

рослинні масла.

4. Солодощі

Не можна повністю відмовлятися від солодкого – це призведе до зривів і переїдання. Звикаємо вибирати корисні солодощі: фрукти, сухофрукти, мед, не забуваючи обмежувати їх кількість.

Багато звичок потрібно міняти на правильні / Фото ptu161

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5. Вуглеводи

Багато хто не розділяє складні і прості вуглеводи, відмовляючись від перших і залишаючи другі у величезній кількості. Прості вуглеводи не тільки заважають схудненню, але і сприяють набору ваги.

6. Спорт без правильного харчування

Багато хто вважає, що спорт допоможе схуднути. Це помилкова думка, адже тільки в комплексі харчування + спорт можна досягти відмінного результату, і закріпити вагу.

7. Не їсти після 6 вечора

Вечеряти необхідно за 3-4 години до сну. Звичка не їсти після 6 вечора, підходить тільки для тих, хто лягає спати о 9-10 вечора.