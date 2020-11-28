7 звичок правильного харчування, які допоможуть схуднути
Для того щоб схуднути раз і назавжди, необхідно 7 основних моментів правильного харчування зробити своїми звичками.
Які це правила – розповіла фахівчиня з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.
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7 корисних звичок для схуднення
1. Сніданок
Багато хто не любить їсти вранці, однак саме цей прийом їжі є першою найважливішою звичкою для схуднення. Снідати потрібно не пізніше, ніж через 1 годину після пробудження!
2. Дефіцит калорій
Багато хто вважає, що для схуднення потрібно мало їсти, – це невірна думка. Звичайно, у перші дні ви будете втрачати вагу, але трохи пізніше вона повернеться з надбавкою. Важливо створити природний для огранізму дефіцит калорій. Це має бути поріг від 10 до 20%.
3. Корисні жири
Більшість людей, які бажають схуднути, вважають, що потрібно повністю відмовитися від жирів. Це теж помилка. Важливо привчити себе вживати жири, але в обмеженій кількості. Це можуть бути:
- вершкове масло від 72,5%;
- горіхи;
- авокадо;
- рослинні масла.
4. Солодощі
Не можна повністю відмовлятися від солодкого – це призведе до зривів і переїдання. Звикаємо вибирати корисні солодощі: фрукти, сухофрукти, мед, не забуваючи обмежувати їх кількість.
Багато звичок потрібно міняти на правильні / Фото ptu161
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5. Вуглеводи
Багато хто не розділяє складні і прості вуглеводи, відмовляючись від перших і залишаючи другі у величезній кількості. Прості вуглеводи не тільки заважають схудненню, але і сприяють набору ваги.
6. Спорт без правильного харчування
Багато хто вважає, що спорт допоможе схуднути. Це помилкова думка, адже тільки в комплексі харчування + спорт можна досягти відмінного результату, і закріпити вагу.
7. Не їсти після 6 вечора
Вечеряти необхідно за 3-4 години до сну. Звичка не їсти після 6 вечора, підходить тільки для тих, хто лягає спати о 9-10 вечора.
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