Как за 10 минут уменьшить живот на 2 см: показан эффективный метод
Для того чтобы уменьшить живот в области талии, необходимо делать специальный комплекс упражнений.
Как его правильно выполнять, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Хотите за 10 минут уменьшить живот на 2 см? Показываю супер-эффективные упражнения на живот – даже с моментальным действием! – отметила Медушкина.
По ее словам, существует 4 типа живота:
- Послеродовый
- Фартук (после кесарево сечения)
- Гормональный
- Возрастной (появляется после 45 лет).
Медушкина показала упражнения, которые, по ее словам, работают для любого вида живота.
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Упражнения
- Скручивания одноногие
- Скручивания однорукие
- Скручивания в стороны
- Диагональные скручивания
Технику фитнес-эксперт показала на видео.
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