Для того чтобы уменьшить живот в области талии, необходимо делать специальный комплекс упражнений.

Как его правильно выполнять, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Читайте Как правильно худеть: фитнес-эксперт назвала основные правила

Хотите за 10 минут уменьшить живот на 2 см? Показываю супер-эффективные упражнения на живот – даже с моментальным действием! – отметила Медушкина.

По ее словам, существует 4 типа живота:

Послеродовый

Фартук (после кесарево сечения)

Гормональный

Возрастной (появляется после 45 лет).

Внимание! Для тренировки понадобится фитнес-коврик.

Медушкина показала упражнения, которые, по ее словам, работают для любого вида живота.

Интересно 7 привычек правильного питания, которые помогут похудеть

Упражнения

Скручивания одноногие

Скручивания однорукие

Скручивания в стороны

Диагональные скручивания

Технику фитнес-эксперт показала на видео.