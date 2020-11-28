Як за 10 хвилин зменшити живіт на 2 см: показано ефективний метод
Для того щоб зменшити живіт в області талії, необхідно робити спеціальний комплекс вправ.
Як його правильно виконувати, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Хочете за 10 хвилин зменшити живіт на 2 см? Показую супер-ефективні вправи на живіт – навіть з моментальною дією! – зазначила Медушкіна.
За її словами, існує 4 типи живота:
- Післяпологовий
- Фартух (після кесаревого розтину)
- Гормональний
- Віковий (з'являється після 45 років).
Медушкіна показала вправи, які, за її словами, працюють для будь-якого виду живота.
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Вправи
- Скручування одноногі
- Скручування однорукі
- Скручування в сторони
- Діагональні скручування
Техніку фітнес-експертка показала на відео.
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