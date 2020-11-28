Для того щоб зменшити живіт в області талії, необхідно робити спеціальний комплекс вправ.

Як його правильно виконувати, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Хочете за 10 хвилин зменшити живіт на 2 см? Показую супер-ефективні вправи на живіт – навіть з моментальною дією! – зазначила Медушкіна.

За її словами, існує 4 типи живота:

Післяпологовий

Фартух (після кесаревого розтину)

Гормональний

Віковий (з'являється після 45 років).

Увага! Для тренування знадобиться фітнес-килимок.

Медушкіна показала вправи, які, за її словами, працюють для будь-якого виду живота.

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Вправи

Скручування одноногі

Скручування однорукі

Скручування в сторони

Діагональні скручування

Техніку фітнес-експертка показала на відео.