Як правильно худнути: фітнес-експертка назвала основні правила
Для того щоб грамотно худнути, необхідно правильно харчуватися і додати фізичну активність.
У такому випадку результат не змусить себе чекати і буде стабільним, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Я не втомлюся повторювати: худнуть всі! Тверезо оцініть фронт робіт – не чекайте втрати 10 кг за 3 дні. Але, почавши зараз, ви вже за тиждень побачите те, що дасть стимул продовжувати йти до мети! – заявила Медушкіна.
Вона підкреслила, що не варто шукати легких шляхів, важливим є правильний підхід.
Грамотне схуднення – це:
- дефіцит калорій (не більше 20%), щоб організм не відчував стресу і бажання зійти з дистанції, і спокійно віддавав запаси.
- збалансований по БЖУ (білки, жири, вуглеводи) раціон. Організм має отримувати всі необхідні нутрієнти, вітаміни, мікроелементи, тоді тіло і шкіра будуть підтягуватися на очах, поступово піде целюліт і в'ялість.
Правильне схуднення складається зі збалансованого харчування і тренувань / Фото championat
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У той же час вона заявила, що грамотно вибудуваний тренувальний процес працює відразу за декількома напрямками:
- жироспалювання за рахунок додаткового навантаження;
- відновлення тонусу всіх м'язових груп;
- поліпшення лімфотоку і кровотоку;
- прискорення обмінних процесів;
- додатковий синтез дофаміну, ендорфінів і серотоніну, які піднімають настрій і дарують відчуття щастя і задоволення від виконаної роботи.
За словами фітнес-експертки, при такому підході результат буде стабільний.
Худнувши правильно, ви вчитеся тримати ситуацію під контролем без зривів. Якщо раніше ви не худнули в адекватні терміни – значить ви худнули неправильно, – наголосила Медушкіна.
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