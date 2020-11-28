Для того щоб грамотно худнути, необхідно правильно харчуватися і додати фізичну активність.

У такому випадку результат не змусить себе чекати і буде стабільним, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Я не втомлюся повторювати: худнуть всі! Тверезо оцініть фронт робіт – не чекайте втрати 10 кг за 3 дні. Але, почавши зараз, ви вже за тиждень побачите те, що дасть стимул продовжувати йти до мети! – заявила Медушкіна.

Вона підкреслила, що не варто шукати легких шляхів, важливим є правильний підхід.

Грамотне схуднення – це:

дефіцит калорій (не більше 20%), щоб організм не відчував стресу і бажання зійти з дистанції, і спокійно віддавав запаси.

(не більше 20%), щоб організм не відчував стресу і бажання зійти з дистанції, і спокійно віддавав запаси. збалансований по БЖУ (білки, жири, вуглеводи) раціон. Організм має отримувати всі необхідні нутрієнти, вітаміни, мікроелементи, тоді тіло і шкіра будуть підтягуватися на очах, поступово піде целюліт і в'ялість.

Правильне схуднення складається зі збалансованого харчування і тренувань / Фото championat​

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У той же час вона заявила, що грамотно вибудуваний тренувальний процес працює відразу за декількома напрямками:

жироспалювання за рахунок додаткового навантаження;

відновлення тонусу всіх м'язових груп;

поліпшення лімфотоку і кровотоку;

прискорення обмінних процесів;

додатковий синтез дофаміну, ендорфінів і серотоніну, які піднімають настрій і дарують відчуття щастя і задоволення від виконаної роботи.

За словами фітнес-експертки, при такому підході результат буде стабільний.

Худнувши правильно, ви вчитеся тримати ситуацію під контролем без зривів. Якщо раніше ви не худнули в адекватні терміни – значить ви худнули неправильно, – наголосила Медушкіна.