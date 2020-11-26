Досить часто апетит виникає не через почуття голоду, а через певні емоції.

Які саме емоції викликають бажання поїсти, розповіла нутриціолог Олеся Єгоричєва у своєму Instagram.

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Більшість людей час від часу їдять на емоціях. Емоційне переїдання починається тоді, коли ми використовуємо їжу для підняття настрою або зменшення стресу, – зазначила Єгоричєва.

За її словами, в подібних ситуаціях "їжа стає способом боротьби з почуттями, а не необхідністю для втамування голоду".

Емоційні тригери

тривога (їжа використовується для заспокоєння);

(їжа використовується для заспокоєння); нудьга (їжа йде в хід, щоб чимось зайнятися);

(їжа йде в хід, щоб чимось зайнятися); підкуп (зроби щось і отримай частування);

(зроби щось і отримай частування); свято;

порожнеча (людина їсть, тому що йому не вистачає духовного сенсу);

Емоції провокують обжерливість / Фото kleo

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