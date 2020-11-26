Які емоції викликають бажання поїсти
Досить часто апетит виникає не через почуття голоду, а через певні емоції.
Які саме емоції викликають бажання поїсти, розповіла нутриціолог Олеся Єгоричєва у своєму Instagram.
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Більшість людей час від часу їдять на емоціях. Емоційне переїдання починається тоді, коли ми використовуємо їжу для підняття настрою або зменшення стресу, – зазначила Єгоричєва.
Емоційні тригери
- тривога (їжа використовується для заспокоєння);
- нудьга (їжа йде в хід, щоб чимось зайнятися);
- підкуп (зроби щось і отримай частування);
- свято;
- порожнеча (людина їсть, тому що йому не вистачає духовного сенсу);
Емоції провокують обжерливість / Фото kleo
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- веселощі (їжа стає розвагою);
- самотність (їжа стає другом);
- фрустрація, гнів, лють (їжа використовується для зняття напруги);
- ослаблення контролю (їжа стає способом розслаблення);
- легка депресія (вуглеводи підвищують рівень серотоніну – "гормону щастя");
- самозаспокоєння (продукти харчування стають розрадою);
- прокрастинація ("я зроблю це після того, як поїм");
- нагорода ("я щойно уклала угоду і заслужила великий шматок шоколадного торта");
- стрес (їжа використовується для полегшення стану).
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