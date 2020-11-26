Довольно часто аппетит возникает не из-за чувства голода, а по причине определенных эмоций.

Какие именно эмоции вызывают желание поесть, рассказала нутрициолог Олеся Егорычева в своем Instagram.

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Большинство людей время от времени едят на эмоциях. Эмоциональное переедание начинается тогда, когда мы используем еду для поднятия настроения или уменьшения стресса, – отметила Егорычева.

По ее словам, в подобных ситуациях "еда становится способом борьбы с чувствами, а не необходимостью для утоления голода".

Эмоциональные триггеры

тревога (еда используется для успокоения);

(еда используется для успокоения); скука (еда идет в ход, чтобы чем-то заняться);

(еда идет в ход, чтобы чем-то заняться); подкуп (сделай что-то и получи угощение);

(сделай что-то и получи угощение); праздник;

пустота (человек ест, потому что ему не хватает духовного смысла);

Эмоции провоцируют обжорство / Фото kleo

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