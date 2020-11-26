Какие эмоции вызывают желание поесть
Довольно часто аппетит возникает не из-за чувства голода, а по причине определенных эмоций.
Какие именно эмоции вызывают желание поесть, рассказала нутрициолог Олеся Егорычева в своем Instagram.
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Большинство людей время от времени едят на эмоциях. Эмоциональное переедание начинается тогда, когда мы используем еду для поднятия настроения или уменьшения стресса, – отметила Егорычева.
Эмоциональные триггеры
- тревога (еда используется для успокоения);
- скука (еда идет в ход, чтобы чем-то заняться);
- подкуп (сделай что-то и получи угощение);
- праздник;
- пустота (человек ест, потому что ему не хватает духовного смысла);
Эмоции провоцируют обжорство / Фото kleo
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- веселье (еда становится развлечением);
- одиночество (еда становится другом);
- фрустрация, гнев, ярость (еда используется для снятия напряжения);
- ослабление контроля (еда становится способом расслабления);
- легкая депрессия (углеводы повышают уровень серотонина – "гормона счастья");
- самоуспокоение (продукты питания становятся утешением);
- прокрастинация ("я сделаю это после того, как поем");
- награда ("я только что заключила сделку и заслужила большой кусок шоколадного торта");
- cтресс (пища используется для облегчения состояния).
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