Для того чтобы грамотно худеть, необходимо правильно питаться и добавить физическую активность.

В таком случае результат не заставить себя ждать и будет стабильным, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Я не устану повторять: худеют все! Здраво оцените фронт работ – не ждите потери 10 кг за 3 дня. Но, начав сейчас, вы уже через неделю увидите то, что даст стимул продолжать идти к цели! – заявила Медушкина.

Она подчеркнула, что не стоит искать легких путей, важен правильный подход.

Грамотное похудение – это:

дефицит калорий (не более 20%), чтобы организм не испытывал стресса и желания сойти с дистанции, и спокойно отдавал запасы.

(не более 20%), чтобы организм не испытывал стресса и желания сойти с дистанции, и спокойно отдавал запасы. сбалансированный по БЖУ (белки, жиры, углеводы) рацион. Организм должен получать все необходимые нутриенты, витамины, микроэлементы, тогда тело и кожа будут подтягиваться на глазах, постепенно уйдет целлюлит и дряблость.

Правильное похудение состоит из сбалансированного питания и тренировок / Фото championat

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В то же время она заявила, что грамотно выстроенный тренировочный процесс работает сразу по нескольким направлениям:

жиросжигание за счет дополнительной нагрузки;

восстановление тонуса всех мышечных групп;

улучшение лимфотока и кровотока;

ускорение обменных процессов;

дополнительный синтез дофамина, эндорфинов и серотонина, которые поднимают настроение и дарят ощущение счастья и удовлетворения от проделанной работы.

По словам фитнес-эксперта, при таком подходе результат будет стабилен.

Худея правильно, вы учитесь держать ситуацию под контролем без срывов. Если раньше вы не худели в адекватные сроки – значит вы худели неправильно, – подчеркнула Медушкина.