Как правильно худеть: фитнес-эксперт назвала основные правила
Для того чтобы грамотно худеть, необходимо правильно питаться и добавить физическую активность.
В таком случае результат не заставить себя ждать и будет стабильным, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Я не устану повторять: худеют все! Здраво оцените фронт работ – не ждите потери 10 кг за 3 дня. Но, начав сейчас, вы уже через неделю увидите то, что даст стимул продолжать идти к цели! – заявила Медушкина.
Она подчеркнула, что не стоит искать легких путей, важен правильный подход.
Грамотное похудение – это:
- дефицит калорий (не более 20%), чтобы организм не испытывал стресса и желания сойти с дистанции, и спокойно отдавал запасы.
- сбалансированный по БЖУ (белки, жиры, углеводы) рацион. Организм должен получать все необходимые нутриенты, витамины, микроэлементы, тогда тело и кожа будут подтягиваться на глазах, постепенно уйдет целлюлит и дряблость.
Правильное похудение состоит из сбалансированного питания и тренировок / Фото championat
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В то же время она заявила, что грамотно выстроенный тренировочный процесс работает сразу по нескольким направлениям:
- жиросжигание за счет дополнительной нагрузки;
- восстановление тонуса всех мышечных групп;
- улучшение лимфотока и кровотока;
- ускорение обменных процессов;
- дополнительный синтез дофамина, эндорфинов и серотонина, которые поднимают настроение и дарят ощущение счастья и удовлетворения от проделанной работы.
По словам фитнес-эксперта, при таком подходе результат будет стабилен.
Худея правильно, вы учитесь держать ситуацию под контролем без срывов. Если раньше вы не худели в адекватные сроки – значит вы худели неправильно, – подчеркнула Медушкина.
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