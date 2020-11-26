У женщин с возрастом меняется тип жироотложения, поэтому следить за питанием необходимо более тщательно.

Какие продукты стоит убрать из рациона после 40 лет, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Интересно Какой творог можно есть при похудении

С возрастом у женщин тип жироотложения меняется с женского (геноидного – "груши") на мужской (андроидный – "яблоко"). И даже женщины, у которых живот всегда был плоским, обнаруживают, что жир стал откладываться в зону живота и низа спины. Но возраст 45-60 и дальше – это не "приговор" для вашего живота и веса в целом. Конечно, обменные процессы замедляются, меняется гормональный фон, но мы с вами можем менять ситуацию в лучшую сторону, – отметила Медушкина.

Какие продукты сократить после 40 лет:

Обработанные продукты: сахар, выпечка из пшеничной муки, белый рис, картофель и кукуруза. Они очень калорийны, имеют высокий гликемический индекс (что повышает риск набора веса), но содержат мало витаминов и микроэлементов.

Продукты, содержащие трансжиры: дешевые кондитерские изделия и фастфуд. Все перечисленное вредит здоровью и приводит к набору веса.

Красивое тело после 40 лет – реальность / Фото burn-fat

Читайте Морская капуста: как она влияет на снижение веса

По словам Медушкиной, с возрастом мышцы становятся слабее, кожа теряет упругость. И это является одной из причин появления живота. Для того чтобы избежать подобной проблемы, необходимо регулярно (3 раза в неделю) выполнять силовые тренировки.

Фитнес-эксперт рассказала, что женский организм после 40 лет нуждается в продуктах, богатых жирами, Омега-3 и клетчаткой. Также поддержать "гормональный фон помогут фитоэстрогены, природные вещества растительного происхождения, аналоги женского гормона эстрогена", которые есть в семенах льна, ржи и пшенице, сое и турецком горохе, тыкве, спарже, шпинате, грушах, сливе.