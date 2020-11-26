У жінок з віком змінюється тип жировідкладення, тому стежити за харчуванням необхідно більш ретельно.

Які продукти варто прибрати з раціону після 40 років, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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З віком у жінок тип жировідкладення змінюється з жіночого (геноідного – "груші") на чоловічий (андроїдний – "яблуко"). І навіть жінки, у яких живіт завжди був плоским, виявляють, що жир став відкладатися в зону живота і низу спини. Але вік 45-60 і далі – це не "вирок" для вашого живота і ваги в цілому. Звичайно, обмінні процеси сповільнюються, змінюється гормональний фон, але ми з вами можемо змінювати ситуацію в кращу сторону, – зазначила Медушкіна.

Які продукти скоротити після 40 років:

Оброблені продукти: цукор, випічка з пшеничного борошна, білий рис, картопля і кукурудза. Вони дуже калорійні, мають високий глікемічний індекс (що підвищує ризик набору ваги), але містять мало вітамінів і мікроелементів.

Продукти, що містять трансжири: дешеві кондитерські вироби і фастфуд. Все перераховане шкодить здоров'ю і призводить до набору ваги.

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За словами Медушкіної, з віком м'язи слабшають, шкіра втрачає пружність. І це є однією з причин появи живота. Для того щоб уникнути подібної проблеми, необхідно регулярно (3 рази в тиждень) виконувати силові тренування.

Фітнес-експертка розповіла, що жіночий організм після 40 років потребує продуктів, багатих жирами, Омега-3 і клітковиною. Також підтримати "гормональний фон допоможуть фітоестрогени, природні речовини рослинного походження, аналоги жіночого гормону естрогену", які є в насінні льону, жита і пшениці, сої та турецькому горосі, гарбузі, спаржі, шпинаті, грушах, сливі.