Жир на животі – проблема, з якою борються сотні тисяч людей по всьому світу.

Які види жиру існують, звідки він береться, та який відсоток вважається допустимим для чоловіків і жінок, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Живіт – це "хворе місце" у багатьох. Жирок тут накопичується легко, а ось так само легко прибрати його виходить не у всіх, – зазначила Медушкіна.

За її словами, існує 2 типи жиру:

1. Підшкірний

Знаходиться під шкірою людини, його в організмі більшість. Вимірюють його кількість в різних медичних і спортивних центрах. У жінок має бути не менше 13% жиру, у чоловіків – 5%.

Більше 32% у жінок і більше 26% жиру у чоловіків вважається ожирінням.​

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Жир буває 2х видів / Фото parents

Однак важливо враховувати, що кількість жиру також залежить від багатьох особистих даних (віку, статури). Крім того, в різних країнах існують свої норми.

2. Вісцеральний

За словами фітнес-експертки, цей тип жиру є найнебезпечнішим для здоров'я людини, оскільки знаходиться у черевній порожнині навколо внутрішніх органів. Якщо в організмі занадто багато вісцерального жиру, він здавлює внутрішні органи, погіршує травлення, а також піднімає діафрагму, через що відбувається навантаження на серце і легені.

Як вирахувати "норму" жиру

Щоб зрозуміти, чи немає у вас надлишку вісцерального жиру, потрібно розділити свій обсяг талії на обсяг стегон. Для жінок цифра не повинна бути більше 0,85, а у чоловіків – більше 1,0, – пояснила Медушкіна.

Також, за її словами, є ще один показник (приблизний): обхват талії у жінок повинен бути не більше 82 см, у чоловіків – не більш 94 см. Перевищення значень говорить про те, що "поганого" жиру у людини занадто багато.