Якщо вам набридли складки і обвислості на спині – необхідно зміцнювати м'язи, а це означає, що без тренувань не обійтися.

Які вправи потрібно виконувати, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Одна з проблемних зон багатьох жінок – не тільки старшого віку, а й молодих дівчат різної комплекції – це обвислості у підлопаточній зоні, які особливо виражені при надяганні нижньої білизни, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що складка "лежить" на м'язах спини. Коли шкіра закріплена на м'язовому каркасі, який має щільний об'єм і мінімум жиру, тому тіло виглядає підтягнутим і пружним.

Проте з віком у багатьох людей починається менш рухливий спосіб життя. Це призводить до витончення м'язового каркаса, у зв'язку з чим у тканинах з'являються провали.

Для того щоб уникнути складок і обвислості, необхідно зміцнювати м'язи в зоні провалу. Це можливо зробити за допомогою тренувань.

Медушкина показала эффективную тренировку от складок на животе / Фото steptohealth

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Навіть якщо ви маєте зайву вагу – схуднення на дієті не зробить вашу шкіру пружною. Об'єм, створюваний раніше жиром, вимагає заповнення, в іншому випадку він стане черговою складкою на тілі, просто менш об'ємною. Працювати краще за принципом прямої піраміди – тобто на збільшення м'язової маси з підвищенням робочої ваги, – пояснила Медушкіна.

Ефективні вправи від складок на спині від Катерини Медушкіної (дивіться відео нижче):

1. Верхня (вертикальна) тяга

1-й підхід – 20 разів

2-й підхід – 17 разів

3-й підхід – 15 разів

2. Т-тяга у наклоні на середину спини

1-й підхід – 20 разів

2-й підхід – 17 разів

3-й підхід – 15 разів